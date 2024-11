Medvedev spiega esultanza e il “blocca il rumore”. Su Sinner: “So cosa fare ma lui..."

È tornato a vincere Daniil Medvedev. Il successo contro Alex De Minaur al secondo appuntamento delle Finals, gli ha restituito la possibilità di correre per la qualificazione alle semifinali - successo che ha a sua volta privato Jannik Sinner dell'aritmetica certezza di passare il turno in caso di vittoria nel secondo match del torneo - e probabilmente anche quella serenità che sembrava persa dopo la sfuriata durante la sfida contro Taylor Fritz. Il numero 4 al mondo tornerà in campo giovedì 14 novembre per disputare l'ultima sfida del round robin, che deciderà i prossimi semifinalisti del torneo. Dall'altra parte della rete ritroverà il leader del ranking mondiale per la 15ª volta in carriera: il bilancio dei precedenti è in perfetta parità con 7 vittorie per parte. Ma gli ultimi 14 incontri hanno visto il russo uscire vincitore una sola volta: ai quarti di finale di Wimbledon. Giovedì, Medvedev ritroverà inoltre il pubblico di Torino, che non gli ha perdonato il gesto esibito al termine del match contro l'australiano. Un gesto apparentemente provocatorio, ma che rimanda in realtà ad altre ragioni che il tennista ha spiegato in conferenza stampa.