Sinner in semifinale alle Nitto ATP Finals se...: tutte le combinazioni

Vince ancora Jannik Sinner , che dopo l'esordio contro Alex de Minaur , si aggiudica il match contro Taylor Fritz valido per il secondo appuntamento delle Finals . Alla Inalpi Arena di Torino, il campione azzurro si impone in 2 set con il punteggio finale di 6-4, 6-4 in 1 ora e 40 minuti di gioco. Un risultato che tuttavia non concede l'aritmetica qualificazione alle semifinali, per via del successo di Daniil Medvedev nell'altro incontro del Gruppo Ilie Nastase disputato contro l'australiano (6-2, 6-4 lo score). Il numero 4 al mondo è tornato a vincere dopo il ko alla prima contro Fritz, mantenendosi dunque in corsa per la fase successiva. Il leader della classifica mondiale dovrà dunque attendere l'ultima giornata del round robin in programma giovedì 14, quando ritroverà Medvedev per la 15ª volta in carriera (7-7 il bilancio del precedenti), mentre nell'altra sessione si affornteranno Fritz e De Minaur. Questi tutti gli scenari possibili per la qualificazione dell'altoatesino al penultimo atto del torneo che la scorsa edizione lo ha visto arrendersi solo in finale contro Novak Djokovic .

Sinner in semifinale: tutte le combinazioni

Sinner potrebbe disputare la semifinale delle Atp Finals di Torino qualora uscisse vincitore dalla sfida di giovedì contro Medvedev. In questo caso chiuderebbe in testa al Gruppo. Per passare da primo, basterebbe inoltre che si aggiudicasse 1 solo set e Fritz battesse De Minaur. Passerebbe invece da secondo se si dovessero verificare tre condizioni: vincono sia De Minaur che Medvedev, con quest’ultimo che si aggiudica il match per 2 set a 0. Oppure se Medvedev vincesse per 2-1. O ancora, se Sinner vincesse 1 parziale e De Minaur battesse Fritz. La sola condizione che richiederebbe invece il conteggio dei game, è quella in cui Sinner perde 2-0 e Fritz vince con lo stesso punteggio: il campione azzurro si presenterà alla sfida contro Medvedev con 24 game vinti e 15 persi

Atp Finals: i criteri di qualificazione

Il regolamento delle Finals prevede i seguenti criteri di qualificazione: numero maggiore di vittorie, numero maggiore di icontri disputati. In caso di parità, a determinare il passaggio del turno è l'esito dello scontro diretto. Se il pari merito interessa invece 3 tennisti, ovvero nel caso in cui ci fossero 3 partecipanti con 1 successo a testa, si considerano i seguenti criteri: percentuale di set vinti, percentuale di game vinti, posizionamento nella graduatoria internazionale aggiornata al lunedì successivo la chiusura del torneo. Viene inoltre considerata l'ipotesi in cui dei 3 tennisti 1 non ha disputato tutte le partite. In questo caso, si ricorre all'esito delle scontro diretto tra i rimanenti 2 tennisti in corsa.