Standing ovation e cori per Sinner! Torino fa emozionare Jannik: “Grazie mille"

TORINO - Jannik Sinner batte Taylor Fritz e si porta 2-0 nel Gruppo Nastase delle Nitto Atp Finals e veenrdì affronterà Medvedev per staccare il pass per le semifinali . Un Sinner che non è riuscito a parlare nell'intervista post-partita visto che dopo le prime parole: "È stata una partita..." il pubblico ha iniziato ad intonare a gran voce il suo coro con lui ad ammirare e poi ringraziare e commentare: "Normalmente parto sempre con l'avversario, ma qua devo partire col pubblico, quindi grazie mille. È stata una partita difficile, lui ha servito molto bene, ho provato di entrare nello scambio, nei game di risposta. Potevo servire meglio oggi, però credo che da fondo campo abbiamo giocato davvero un alto livello, sia io che lui, quindi sono molto contento - aggiunge - Siamo più vicini alla semifinale, che era il primo obiettivo di questa settimana, vediamo come va la prossima. Abbiamo giocato una finale molto importante, dove ci siamo conosciuti un po' meglio. Questa era un'altra occasione molto importante per me, per far vedere un ottimo livello, che oggi sono riuscito, quindi sono contento Vediamo dopo domani, sarà di nuovo una partita molto difficile con Danil, ma domani ho di nuovo un giorno di riposo che mi farà bene. Speriamo di essere pronti per dopo domani"

I punti importanti

"Credo che soprattutto nei punti importanti ho servito molto bene. Quando mi serviva a servizio c'era un game molto importante qua sul 0-30, dove poi ho servito bene. Se perdo quel game lì, poi ci può stare che è un momento molto difficile anche per partire nel terzo. Sono contento di come ho gestito queste situazioni, anche perché ne ho comunque fatte abbastanza durante l'anno. Sono contento di questo, quindi vediamo - aggiunge nell'intervista a Sky Sport - È stata una partita difficile, come abbiamo visto lui ha servito molto bene. Io sono riuscito a servire bene nei punti portanti, potevo servire forse un po' meglio in generale ma quello era anche un problema, un po' anche nella prima partita. Adesso speriamo di servire meglio poi anche dopo domani, che sarà fondamentale contro Danil. Però sono contento di come sto gestendo i punti importanti, i momenti difficili di una partita e quindi speriamo di giocare a un livello alto di nuovo la prossima partita, che sarà anche per me fondamentale, poi vediamo in cui va".

Sulla stagione

"Abbiamo fatto e durante l'anno delle scelte, di giocare alcuni tornei, alcuni no. Mi sento abbastanza bene ovviamente, un po' di stanchezza come tutti i giocatori c'è, che è normale che sia, però il pubblico mi sta aiutando, sono in Italia, è sempre molto molto bello giocare qua, quindi non sto pensando alla stanchezza, sto pensando di giocare un ottimo tennis e quindi diciamo che mi diverto molto essere qua in campo".

Il raffreddore

"Sto bene, un po' di raffreddore, ma tutti i giocatori ce l'hanno un po' qua, qualcuno anche di più, quindi niente, è molto importante riposarsi, molto importante il recupero, ci sono tante cose da fare fuori campo, quindi niente, sempre quando vado in campo sono contento, che è la cosa più bella, quindi speriamo di fare una bella partita anche dopo domani, poi vediamo".