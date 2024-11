Nitto ATP Finals, Bolelli-Vavassori in scena per il bis contro Krawietz e Puetz

TORINO - La Inalpi Arena si sta preparando ad applaudirli ancora, dopo la prestazione a dir poco brillante offerta nel doppio d’apertura contro Bopanna / Ebden . I destinatari dello “sfregamento” di mani, dei cori anche in chiave azzurra sono il 29enne atleta di casa Andrea Vavassori e del 39enne compagno d’avventura Simone Bolelli : "Il nostro doppio è destinato a continuare per qualche anno ancora – ha detto Simone dopo aver commentato la prima vittoria -…almeno fino a quando il mio fisico reggerà". L’altra sera non solo ha retto ma ha dimostrato potenzialità non comuni per un atleta alla soglia dei 40 anni che ha dedicato giustamente gli ultimi al doppio, dopo essere stato considerato un talento grandissimo in singolare dallo stesso Roger Federer . Simone nella specialità di tandem si sta togliendo quelle soddisfazioni, in parte lo aveva già fatto nel 2015 vincendo a fianco di Fabio Fognini gli Australian Open, solo sfiorate in singolare e per molti motivi.

Bolelli-Vavassori verso il tandem Krawietz-Puetz

Vavassori sta facendo la storia della specialità, dopo essere partito dalla “gavetta” e aver sofferto quando erano in pochi, padre e amici ristretti a parte, a credere in lui. Con tanta applicazione e sfruttando il talento che non tutti avevano capito, quello del giocatore che ama e conosce i meccanismi del gioco di volo, Andrea è salito al best ranking di numero 6 ATP in doppio (ora è 7°), ma l’ambizione di fare ancora meglio e toccare la vetta non è affatto sconsiderata. Questa sera alle 18 i due compagni, che hanno trovato sinergie e punti di contatto anche fuori dal campo, affronteranno nel secondo match del gruppo Bob Bryan, i tedeschi Krawietz e Puetz, contro i quali in stagione hanno vinto i primi due match, nei quarti degli Australian Open e in finale sull’erba di Halle, e perso l’ultimo negli ottavi degli US Open: "Li conosciamo molto bene – hanno detto in presentazione i due azzurri – avendoli incontrati in tre occasioni quest’anno. Nell’ultima abbiamo perso al termine di un confronto difficile ed equilibrato. Nel tie-break del terzo set sono stati più bravi loro e ci siamo dovuti inchinare. Sono un tandem difficile da affrontare, servono entrambi bene e si trovano a proprio agio su terreni indoor e rapidi".

Vavassori: "Ecco la tattica giusta"

"Puetz ha le caratteristiche del giocatore estroso e preferisce stare a fondo campo mentre Krawietz si esprime meglio con lo schema del serve & volley. Agli US Open hanno usato bene il lob per spingerci indietro e toglierci aggressività ma abbiamo fatto tesoro della sconfitta e cercheremo di porvi rimedio. Abbiamo lavorato molto prima del grande evento delle Finals a Torino studiando le coppie contro le quali abbiamo giocato. Occorre la tattica giusta per batterli e la prepareremo a tavolino fino a poche ore dalla discesa in campo". Vavassori ha sottolineato la grande partecipazione del pubblico: "Mi aspettavo un ambiente caldo e partecipe ma così era inimmaginabile. Non siamo abituati a un contesto del genere e anche passeggiando in città in molti ci riconoscono e chiedono un autografo. È piacevole e sono felice che la mia città abbia il focus su questo grande appuntamento. Anche per questo mi permetto di dire che sarebbe bello avere almeno altri due anni di ATP Finals a Torino. In città più grandi forse ci sarebbe maggiore dispersione".