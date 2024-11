Sinner, l’assenza di Anna e la storia Juve ai tuoi piedi: non solo Allegri…

L'analisi della vittoria

Il computer in azione continua, cioè il cervello di Jannik, analizza la vittoria: «Credo soprattutto di aver servito molto bene nei punti importanti. Per sempio su uno 0-30. Avessi perso quel game sarebbe stato un momento difficile. Sono contento di come ho gestito le situazioni più difficili. Del resto in questa stagione ne ho vissute abbastanza. Sapevamo entambi cosa aspettarci, io sapevo che Taylor sarebbe stato molto aggressivo. Anche cambiare la posizione in risposta è importante». Con Daniil sarà questione di dita, Uno che le usa per non sentire, e l’altro perché comanda. È semifinale sicura. Per uscire dovrebbe perdere 2-0 con pochi giochi dal russo, e Frtiz vincere 2-0. A sua maestà si può chiedere del gesto da imperatore che arringa la folla: «Ho sorriso, si era, 30 pari, un punto importante, ho provato a passarlo in qualche modo e ci sono riuscito. Era un’occasione speciale, ero contento». Contento anche il suo box al gran completo. E con papà Hanspeter e il fratello Mark. Qualche gossipparo si chiederà dell’assenza di Kalinskaya. C’è chi congettura. A noi interessa zero. Saranno ben fatti suoi. Non provate a cambiare Sinner.