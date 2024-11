Alcaraz, il riscatto: batte Rublev alle Nitto Atp Finals e allontana i problemi

TORINO - Dopo il sorprendente ko all'esordio contro Ruud e qualche problema fisico legato ad un virus intestinale, Carlos Alcaraz risorge nel secondo appuntamento del girone Newcombe e si impone contro Andrej Rublev. Per il talento murciano arriva la prima vittoria nelle Nitto ATP Finals che permette di continuare a sperare nella qualificazione alle semifinali. Si deciderà tutto nell'ultima sfida contro Zverev che attende di affrontare Ruud per capire con quale spirito dovrà presentarsi alla sfida contro lo spagnolo. Resta ancora una piccola speranza per Rublev, ma per continuare il viaggio a Torino c'è bisogno di un miracolo.