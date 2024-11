Panatta sicuro su Sinner: “Ecco dove è molto migliorato. Fritz? Si fida troppo..."

Superati in due set sia Alex de Minaur (6-3, 6-4) che Taylor Fritz (6-4, 6-4) nei primi due appuntamenti delle Atp Finals, Jannik Sinner è atteso alla Inalpi Arena di Torino nell'ultimo atto del round robin contro Daniil Medvdev , match in programma giovedì 14 novembre e che mette in palio i primi due posti del Gruppo Ilie Nastase validi per la qualificazione alle semifinali del torneo. Per chiudere in testa, il campione azzurro dovrà battere il russo o aggiudicarsi anche solo un set: condizione valida questa, se Fritz batte De Minaur nell'altra sfida di giornata . Le prestazioni del numero 1 al mondo incoraggiano le aspettative circa una possibile riedizione della finale dello scorso anno, che lo vide arrendersi solo a Novak Djokovic . A fare il punto sulle condizioni dell'altoatesino, e sui prossimi appuntamenti delle Finals, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci .

Panatta: "Sono tutti convinti di battere Sinner"

“Tutti sanno come battere Sinner, tutti ne sono convinti ma poi alla fine nessuno ci riesce - ha dichiarato l'ex tennista a La Telefonata - . È stato un buon match, Fritz ha lottato, però alla fine è finito 6-4, 6-4. E questo punteggio non è da grande match ma è la sintesi di un dominio. E’ logico poi che a certi livelli le partite si decidono su due/tre palle ma quelle le conquista sempre Sinner, altrimenti forse sarebbe stato 6-4, 4-6. E invece alla fine vince Jannik, ormai è una costante. Secondo me il livello non è come quando c’erano i Big Four. All’epoca ce n’erano tre e mezzo perché Murray non era al livello dei tre top, ora ce n’è uno e mezzo per cui il livello generale è più basso. Alla finale però guarda Fritz, giochi bene e giochi bene e giochi bene e poi arrivi in finale, becchi Sinner e perdi. Sai che c’ha Fritz? Secondo me lui è un po’ pigro quando si muove da fondocampo, si fida troppo del braccio e non posiziona bene le gambe. E’ migliorato in difesa, ora copre meglio ma è storto e rigido anche con il braccio. Sinner al contrario si applica e si vedono i suoi miglioramenti a vista d’occhio”.