Allegri, ti intendi di Sinner? "La qualità migliore è..." quella di Rabiot

Allegri e le qualità di Sinner

Ai microfoni di SuperTennis Tv, Allegri ha parlato così della settimana che sta vivendo Torino con i grandi del tennis pronti a sfidarsi per il prestigioso titolo: "Mi fa molto piacere perché è un evento meraviglioso e soprattutto perché con Sinner e gli altri italiani il tennis sta andando molto bene e siamo molto contenti., soprattutto gli appassionati di tennis". E proprio su Jannik, Allegri chiude: "E' ancora un ragazzo che non si rende conto di esser enumero 1 al mondo, questa è la sua vera forza. Credo sia un giocatore straordinario, ma non posso dirlo io che non capisco niente, però come ragazzo ha dei valori importanti". Parole importanti che riportano alla mente un Allegri in conferenza stampa post vittoria in Champions League contro il Malmo, qualità individuate in Sinner ma che il tecnico livornese aveva elogiato già in Adrien Rabiot: "Ha un motore straordinario, non sa neanche lui le potenzialità che ha. Sta crescendo di condizione, tecnicamente ha giocato una buona partita".