Zverev imbattuto come Sinner: Ruud ko, semifinali alle Nitto ATP Finals vicine

Secondo successo alle Nitto Atp Finals per Alexander Zverev, numero 2 del ranking mondiale. Il tennista tedesco ha firmato la vittoria numero 68 del 2024, proseguendo imbattuto, al pari di Jannik Sinner, il suo cammino nel Gruppo John Newcombe. Al termine di un match inizialmente molto equilibrato, Zverev ha sconfitto in due set col punteggio di 7-6, 6-3 il norvegese Casper Ruud. Il match è durato un'ora e 25 minuti: nel secondo set il break decisivo è arrivato all'ottavo game, per il resto del match chi serviva ha sempre portato a casa il gioco. Al numero 2 del ranking mondiale basterà la vittoria contro Alcaraz, senza altri calcoli, per qualificarsi come primo nel gruppo B ed affrontare così il secondo dell'altro girone in semifinale.