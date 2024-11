Sinner, diretta: oggi Medvedev, sfida decisiva alle Nitto ATP Finals di Torino Live

Nitto Atp Finals, Sinner-Medvedev: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Medvedev, in programma alle ore 20.30 alla Inalpi Arena di Torino e valida per il terzo turno del girone Ilie Nastase delle Nitto Atp Finals, sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 e, per gli abbonati Sky, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.