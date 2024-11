Sinner ingiocabile alle Nitto ATP Finals: Medvedev ko e semifinale da primo!

Sinner, le parole dopo il successo

Al termine della sfida Jannik ha espresso tutta la sua felicità: "La prima partita è stata molto difficile, non ho giocato nessun torneo prima, ci sono state quattro settimane di allenamenti poi sono stato male. Sono contento di come sono parttito. La seconda è stata molto importante, mi ha portato in una posizione ottima per qualificarmi. Questa partita spero mi dia fiducia per la semifinale, speriamo di alzare il livello però sono contento del livello a cui sto giocando. Il mio sorriso? Ci sta, è stata una bella partita. L'atmosfera è sempre bellissima, vuol dire veramente tanto. È stata una partita difficile, ci conosciamo abbastanza bene. Ho cercato di giocare in maniera giusta tatticamente, ci sono riuscito. Sono contento, il primo obiettivo era arrivare in semifinale".

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinned-Medvedev: 6-4

Sinner 6-4: Come nel finale del primo set, l'azzurro accellera e si porta a casa la sfida contro Medvedev

Come nel finale del primo set, l'azzurro accellera e si porta a casa la sfida contro Medvedev Sinner 5-4: Break di Jannik al nono game che ora serve per il match

Break di Jannik al nono game che ora serve per il match 3-3: Break improvviso di Medvedev e match di nuovo in parità

Break improvviso di Medvedev e match di nuovo in parità Sinner 3-2: Jannik ancora avanti al quinto game, Medvedev resiste col servizio mantenuto

Jannik ancora avanti al quinto game, Medvedev resiste col servizio mantenuto Sinner 2-1: Risponde alla grande l'azzurro che nel terzo game ruba il servizio a Medvedev e si porta avanti

Risponde alla grande l'azzurro che nel terzo game ruba il servizio a Medvedev e si porta avanti Medvedev 1-0: Il russo inizia bene e si porta a casa il servizio

Sinner-Medvedev: 6-3

Sinner 6-3: L'altoatesino accellera e si porta a casa senza patemi il primo set, grazie al quale finirà primo nel girone anche in caso di sconfitta contro Medvedev

L'altoatesino accellera e si porta a casa senza patemi il primo set, grazie al quale finirà primo nel girone anche in caso di sconfitta contro Medvedev Sinner 5-3: Arriva il primo break dell'azzurro nel momento clou del match

Arriva il primo break dell'azzurro nel momento clou del match Sinner 4-3: Nessun break finora con i due tennisti che rispondono servizio su servizio

Nessun break finora con i due tennisti che rispondono servizio su servizio 2-2: Medvedev risponde colpo su colpo e porta a casa il secondo servizio di fila

Medvedev risponde colpo su colpo e porta a casa il secondo servizio di fila Sinner 1-0: Ottimo avvio di Jannik che lascia subito a 0 il suo avversario

Nitto Atp Finals di Torino, Sinner già in semifinale: ecco perché

Sinner stasera contro Medvedev si giocherà il 1° o 2° posto de Gruppo Nastase, importante per determinare lo scacchiere delle semifinali. Jannik ha staccato il pass per il prossimo turno grazie all'aiuto di Alex De Minaur. Infatti l'australiano vincendo il primo set (7-5) del match in corso contro Taylor Fritz ha matematicamente consegnato l'accesso alle semifinali all'azzurro. Gli scenari di stasera: