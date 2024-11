Sinner-Medvedev e Belgio-Italia: tennis vs calcio, le parole Jannik da applausi

Si potrebbe mettere due eventi sportivi in diretta tv nazionale per vedere l’effetto che fa. Due sport sui primi due canali Rai, in un Paese che va sul podio europeo dei sedentari. Non è curioso e meraviglioso tutto questo? Jannik Sinner si presta stasera all’interessante espermento sociologico . Mettete il rosso in diretta tv in chiaro e quasi in contemporanea con il calcio. E attendete il risultato. Che nella testa di molti, a cominciare da esperti di marketing per finire ai sociologi, vale più dei risultati delle partite. Ci sarà sicuramente qualcuno che ha fatto exit poll, sondaggi, che si sarà espresso su social e quant’altro. Noi preferiamo l’analisi dei dati, la valutazione. Che potrà essere spunto anche per chi conta e decide. Certo, Jannik è un fenomeno. Ma il suo effetto traino è innegabile e non soltanto sul movimento. Qui all’Inalpi Arena è evidente. Nemmeno in una giornata che prevede Carlos Alcaraz con i dubbi (poi fugati sula sua condizione) e poi Sascha Zverev , l’elettricità nell’aria e i decibel espressi dal pubblico sono avvicinabili al momento in cui Sinner è da queste parti, come dicono in America “in the house”.

Sinner e la concorrenza al calcio

Eppure Jannik nemmeno pensa a tutto questo. E non soltanto perché concentrato su Medvedev, all’ennesimo confronto che ha distrutto l’animo dello scacchista russo. Già, ottobre 2023-novembre 2024 significa 8-1 Sinner contando il Six Kings Slam arabo. 7-1 sul circuito che ha cambiato lo scenario del mondo. Perché proprio la vittoria su Daniil a Pechino in due tie break ha dato la consapevolezza definitiva a Jannik di poter battere quasi tutti. E oggi Daniil dice: "Io so cosa fare, ma so pure che giocando il milio miglior tennis e la mia migliore tattica potrò perdere comunque con Jannik. È troppo forte". Il “tutti” per Jannik arrivò poi a Torino, contro Djokovic. Ma dicevamo che Jannik nega l’esistenza di una rivalità montante calcio-tennis sul tema popolarità: "È soltanto un bene che in Italia ci sia questa grande passione per i due sport. Io non ho chiesto di giocare la sera, non ho chiesto nulla. Faccio il tifo per la Nazionale, speriamo che sia una giornata di festa per il calcio e per il tennis". Sarà un motivo d’interese sicuro nel dopo partita. perché nella partita a Jannik basta poco: un set, addirittura nove game in due set persi, per essere quaificato e sicuro del primo posto. Eppoi tutti e due entreranno in campo conoscendo la situazione, con il risultato tra De Minaur (ancora a zero) e Fritz in ghiacciaia. Sinner ama il calcio, è milanista.