Zverev show, punta Sinner-Alcaraz e sulle Finals oltre il 2025 sorprende: “So cosa…"

TORINO - Se Jannik Sinner domina il Gruppo Ilie Nastase delle Nitto Atp Finals di Torino, dall'altra parte del tabellone a primeggiare nel Girone John Newcombe è Alexander Zverev. Il tedesco, dopo aver battuto all'esordio il russo Andrey Rublev con un doppio 6-4, ha superato anche il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-3 e nell'ultima sfida del raggruppamente se la vedrà contro Carlos Alcaraz. Così come per Jannik, nemmeno Sasha, nonostante un ottimo avvio, è certo del pass per le semifinali. Al termine della sfida contro Ruud il tennista teutonico non nasconde la propria soddisfazione: "A mio parere - commenta - è stata una partita di alto livello, con Casper che ha servito molto bene. Io sono uscito da situazioni difficili nel primo set, poi ho giocato decisamente bene nel tie-break. Sono molto contento di come è andata. Tutte le partite in due set? Vero, ma ci sono tante ragioni per questo e diversi incontri potevano diventare più lunghi e andare al terzo. Jannik in questo momento è dominante, ma tanti altri stanno giocando bene, incluso Ruud. Il tennis è così: a volte si giocano tanti match lottati, a volte capitano tornei in cui si va veloci. Difficile individuare le ragioni".