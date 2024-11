Gaudenzi e le Nitto ATP Finals a Torino: “Tutto stupendo, sopra le aspettative"

Il futuro delle Nitto ATP Finals

L'annuncio della destinazione delle Atp Finals per il periodo 2026-2030 sarà fatto domenica prossima, Gaudenzi: "Le linee guida sono tante, dalla ricerca di un mercato con un alto interesse per il tennis e un'ottima atmosfera fino al tema geografico visto che il torneo si svolge dopo quello di Bercy. E poi c'è l'aspetto economico, il mercato. Sono tante le variabili. L'obiettivo è un prodotto di successo come è stato in questi anni a Torino".

Masters 1000 in Arabia?

"Se si troverà un accordo, il torneo non si svolgerà comunque prima del 2028. Loro vogliono investire nel tennis, abbiamo ascoltato le loro opinioni, noi vogliamo costruire ponti e non muri. Rispetto a qualche anno fa è cambiato tanto, hanno fatto grandi progressi e vedo in loro la volontà di cambiare. Tra di noi c'è un ottimo rapporto, stiamo discutendo, e c'è anche un tema di infrastruttura da realizzare".