Sinner in semifinale alle Nitto ATP Finals grazie a De Minaur: successo Fritz

TORINO - Ultima giornata del gruppo Ilie Nastase delle Nitto Atp Finals con Taylor Fritz che batte Alex De Minaur. L'americano si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 dopo due ore e 7 minuti di match e adesso aspetta l'esito del match di stasera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev tifando l'italiano per seguirlo in semifinale. L'australiano rompe gli indugi al 7° game strappando il servizio all'americano (4-3) ma al game successivo arriva il contro-break (a 15) di Fritz (4-4). De Minaur però non si scoraggia e all'11° gioco si riprende il break di vantaggio e questa volta chiude la frazione 7-5 regalando a Jannik Sinner il pass per la semifinale. Nella seconda frazione Fritz esce "alla Sinner" sul 4-4 strappando il servizio a 30 a De Minaur e vincendo il set sentenza il cammino dell'australiano nel torneo che alza bandiera bianca al 4° gioco del 3° set con l'americano che scappa sul 4-1 senza girarsi.