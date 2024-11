Zverev in semifinale ma evita Sinner, Alcaraz fuori dalle Nitto ATP Finals

TORINO - Dopo Jannik Sinner e Taylor Fritz, anche Alexander Zverev ha ottenuto il pass per le semifinali delle Atp Finals, in scena a Torino. Il tedesco ha vinto la sfida contro Carlos Alcaraz per 7-6 (5) 6-4 e ha superato, così, il girone da primo classificato seguendo lo stesso cammino del numero 1 al mondo che si è sbarazzato nell'ultimo impegno di Medvedev, ma dopo aver staccato il pass per la Top 4 già grazie alla conquista del primo set. Per Zverev percorso identico e match con l'altoatesino possibile solamente all'ultimo atto del torneo dei maestri, in semifinale ci sarà infatti lo statunitense.