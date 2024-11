Bolelli-Vavassori, fine del sogno Atp Finals: azzurri sconfitti, niente semifinale

TORINO - Finisce al round robin l'avventura della coppia azzurra Simone Bolelli & Andrea Vavassori alle Nitto Atpp Finals 2024. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla coppia numero 1 al mondo composta da Marcelo Arevalo & Mate Pavic con il punteggio di 6-3, 3-6, 10-3 dopo un'ora e 18 minuti. L'argentino ed il croato sabato affronteranno in semifinale la coppia composta da Harri Heliovaara & Henry Patten. La coppia azzurra non concede nulla nei primi 3 game di battuta ma all'8° gioco, sotto 4-3, Bolelli-Vavassori si trovano sul 15-40: Vavassori salva la prima con un'ottima volée ma poi Arevalo piazza una grande risposta per strappare il servizio e poi chiudere 6-3 in 27 minuti un set dopo l'argentino ed il croato non hanno sbagliato nulla. Nel 2° set però si spegne la coppia numero 1 che subisce ben due break con Bolelli-Vavassori che si portano sul 5-0 !per chiudere 6-3. La partita si decide al super tie-break dove gli italiani cadono 10-3.