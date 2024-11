Ruud batte Rublev: in semifinale alle Nitto Atp Finals c'è Sinner

TORINO - Sarà Casper Ruud l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di sabato (ore 20:30) delle Nitto Atp Finals 2024. Il tennista norvegese ha sconfitto ed eliminato Andrei Rublev con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2 dopo un'ora e 45 minuti. Il norvegese stacca subito il pass per la semifinale per regalarsi Sinner domani: infatti a Ruud bastava vincere un set per qualificarsi al turno successivo e lo ha fatto aggiudicandosi il 1° per 6-4 grazie al break al 7° gioco poi confermato per portarsi 5-3. Il russo però non vuole lasciare Torino senza lottare e porta la partita al 3° set vincendo la seconda frazione 7-5 grazie al break al 12° gioco ma ad inizio 3° set Ruud si prende la partita: break al 2° gioco e confermato per scappare 3-1 e non girarsi più.