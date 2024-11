Motta, dal campo agli spalti: alle Finals aspetta Sinner e si gode Zverev-Fritz

Il mondo del tennis ha il suo epicentro a Torino per le Atp Finals che stanno regalando scontri titanici e partite bellissime. Negli ultimi giorni c'è stata una parata di star e soprattutto calciatori che hanno assistito ai match. Oggi è il turno del tecnico della Juventus Thiago Motta , recatosi nel primo pomeriggio presso il Pala Alpitour insieme a sua moglie che ha postato sui suoi canali social l'entrata nella struttura. In campo però non ci sarà Sinner che sarà impegnato contro Ruud alle 20:30 , ma il duello tra Zverev e Fritz che decreterà il primo finalista di questa edizione 2024. In attesa di Sinner, per chi faranno il tifo i "coniugi bianconeri"?

Atp Finals Torino, quanta Juve in tribuna

Negli scorsi giorni è stata una vera e propria "reunion" di calciatori ed ex Juventus sulle tribune del Pala Alpitour per assistestere agli Atp Finals 2024. Da Giorgio Chiellini, ormai nelle vesti di dirigente della Vecchia Signora, a Massimiliano Allegri che si è intrattenuto nel sottopassaggio con Jannik Sinner in un simpatico scambio di battute. Fagioli e Perin hanno posato insieme a Medvedev in uno scatto che ha suscitato l'iralità in chiave calciomercato dei tifosi bianconeri, con il primo che ha avuto l'occasione di fare due palleggi con Tsitsipas. Per finire con Antonio Conte e Andrea Pirlo, beccati dalle telecamere.

