Fritz batte Zverev in tre set: è lui il primo finalista delle Atp Finals

Taylor Fritz liquida in tre set Alexander Zverev ed è il primo finalista delle Nitto Atp Finals di Torino. Il tennista statunitese si è imposto col punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 dopo quasi 2 ore e mezza di gioco: dopo un match molto equilibrato, che ha visto in campo solo due break nel totale, al numero 5 del mondo è servito il tie-break per volare in finale dove incontrerà il vincente della sfida tra Sinner e Ruud, in campo questa sera.