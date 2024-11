Sinner, diretta: oggi Ruud, semifinale alle Nitto ATP Finals di Torino Live

Sinner-Ruud, i precedenti

Sinner e Ruud si sono affrontati due volte in carriera con il parziale che recita 2-0 per l'italiano. I due tennisti si sono affrontati però solo al torneo Atp 500 di Vienna e sempre con successo netto per 2 set a 0 in favore dell'altoatesino come nell'ultima occasione ai quarti di finale nell'edizione del 2021.

Sinner-Ruud: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Ruud, valida per la semifinale delle Nitto Atp Finals a Torino, è in programma sabato 16 novembre alle ore 20:30. Sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 e, per gli abbonati Sky, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ma non solo: la sfida sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.