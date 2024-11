Sinner sublime, lob pazzesco: la reazione di Ruud sorprende

TORINO - Partenza super per Jannik Sinner nella semifinale delle Nitto Atp Finals contro Casper Ruud. Il numero uno al mondo tiene il servizio, poi conquista subito il break portando il match dalla sua parte: sul 30-15 a proprio favore l'azzurro in recupero piazza un lob perfetto che termina a pochi centimentri dalla riga. Il norvegese mentre si riporta in posizione di servizio applaude il colpo dell'avversario che poi chiude ancora sul 40-15 portando il match dalla propria parte.