Chiellini incontenibile, esultanza sfrenata per Sinner. E in tribuna c'è anche Elkann

TORINO - All'Inalpi Arena c'è un solo giocatore in campo: Jannik Sinner domina il primo set e batte Casper Ruud con un nettissimo 6-1 dopo appena mezz'ora di gioco. Il numero uno al mondo mostra tutta la propria forza regalando grande spettacolo e avvicinandosi a grandi passi all'ultimo atto delle Nitto Atp Finals contro l'americano Fritz, vittorioso nell'altra semifinale contro il tedesco Alexander Zverev. Come un muro l'altoatesino si è esibito anche in un paio di recuperi prodigiosi che hanno esaltato gli spettatori sugli spalti.

Chiellini e John Elkann all'Inalpi Arena per tifare Sinner

Le telecamere hanno ripresa l'ex Juve Giorgio Chiellini che esulta per la giocata di Sinner come faceva per un gol della Vecchia Signora o per un suo salvataggio. Oltre a Giorgione, presente anche John Elkann, numero uno di Exor, holding che controlla, tra le altre, la Ferrari e proprio la Juve.