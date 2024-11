Sinner, diretta: c'è Fritz, finale alle Nitto ATP Finals di Torino Live

TORINO - Domenica sera Jannik Sinner scenderà in campo per giocarsi l'ultimo trofeo della stagione Atp prima di dedicarsi alle Final della Coppa Davis: alle 18 il numero 1 al mondo sfida Taylor Fritz (numero 5 al mondo) per la finale delle Nitto ATP Finals di Torino 2024.

Come nella passata stagione il tennista italiano affronterà all'ultimo atto un avversario già affrontato, e battuto, nella fase a gironi con la speranza di un esito diverso dal 2023 quando fu Novak Djokovic ad alzare il trofeo. Jannik arriva al grande evento da imbattuto dopo il dominante successo in semifinale contro Casper Ruud mentre l'americano ha ribaltato i favori dei pronostici battendo quell'Alexander Zverev in gran forma ma, come gli è già successo più volte in carriera, sciolto nel momento della verità. Sinner-Fritz è già andata in scena nel round robin con l'azzurri vincente con doppio 6-4 in un match fotografia dei due: l'americano, in costante miglioramento nella seconda parte di stagione, gioca bene e mette anche in difficoltà l'italiano ma poi nel momento clou Jannik è gelido nel realizzare i punti importanti (senza commettere errori) mentre Taylor deraglia quel poco che basta per perdere il filo del match.