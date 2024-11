Sinner: manifesta superiorità. Tra Djokovic e Tyson. Quasi imbarazzante

TORINO - Due sport diversi magari no - più che altro perché ormai quasi tutti i

campioni (e buona parte delle pippe) giocano lo stesso tipo di tennis - ma

due categorie differenti certamente sì. Casper Ruud, numero 7 del mondo,

ex numero 2 dietro Nadal, 3 finali Slam e 3 anni in più di Sinner, a ‘sto

giro è sembrato un pivellino alle prime armi, con frangenti di impotenza

operativa quasi teneri, considerando che stiamo parlando di uno dei

pallettari atleticamente più preparati e tatticamente più intelligenti in

circolazione. Certo, uno che al massimo ha vinto un ATP 500 e che

costruisce una bella fetta delle sue classifiche annuali facendo incetta

di 250 sulla terra rossa (cosa che in passato gli è valsa i peggio insulti

irridenti da parte di quel cattivone di Kyrgios) ma che, almeno nella

prima mezzora di questa semifinale, pareva l’allievo del circolo

imbambolato alla prima sfida con il maestro. Una roba tipo: scusi, batti

lei.

Il fatto è che non è scarso lui. Il fatto è che è troppo forte Sinner.

Esageratamente troppo forte. Anche quando non è al meglio della condizione

psicofisica, anche quando serve sotto ritmo per potenza e precisione (poco

sopra il 50% per metà match), anche quando sembra quasi assentarsi per

qualche scambio per carenza di reciproca intensità, dopo avere pronti via

constatato e messo a frutto, cioè nel carniere, il proprio strapotere:

break al primo turno di ribattuta, complice un pallonetto volante da urlo

a fil di riga che manda subito in visibilio l’Arena: 7 minuti e 2-0, 10

minuti e 3-0. Un nastro amico e troppe seconde del nostro fanno per

qualche secondo credere al norvegese di potersi rimettere in carreggiata,

ma ogni riaccensione di Sinner è sempre più folgorante di qualsivoglia

illusione dei suoi rivali, che a volte sbagliano addirittura per paura e

sottomissione (vedi un passante di rovescio nettamente alla sua portata ma

colpevolmente lungo), che non sfoderano la faccia di chi ci crede più di

tanto nemmeno quando vanno avanti 0-30 in risposta, presaghi degli

imminenti ace spacca gambe e morale, consapevoli che tanto non ce n’è. Non

ce n’è, no. 6-1 in 30 minuti: roba da Challenger. O da torneo femminile

quando giocava la Graf.

E’ tanto esaltante per i suoi tifosi (cioè quasi 60 milioni di italiani,

sempre più in visibilio) quanto demoralizzante per gli avversari, Sinner.

Sta cominciando ad assomigliare in maniera inquietante (per gli avversari)

a Djokovic quando il numero 1 era Nole, con minor cattiveria agonistica

ostentata ma forse con ferocia mentale interiore ancor più spietata, quasi

scientifica. Il secondo set è stato qualcosa tra l’umiliante e

l’imbarazzante, per la manifesta superiorità dell’uno o la conclamata

inferiorità dell’altro, fate voi. Due break anche qua, e se finisce 6-2

anziché 6-1 come il primo è solo perché a battere ha poi cominciato Ruud,

che ha incassato il secondo break con la faccia di quelli che andavano a

prendere sberloni da Tyson sperando di non farsi troppo male. Quando

Casper serviva bene, Jannik gliela sparava sui piedi e poi contrattaccava

sulla polpettina in controbalzo coatto che gli ritornava a metà campo,

pigliandosi pure tutto il tempo di scegliere da quale lato del campo

chiudere il punto, sovente in contropiede perché si accorgeva due secondi

prima di dove sarebbe andato a rincorrere quell’altro, disperato. Quando

falliva la prima, stendiamo un pietoso velo: sbarabàm incrociato o

lungolinea, tanti saluti a casa. Un’ora e 9 minuti per una partita del

Masters: se non è record, poco ci manca.

Quella che per l’osservatore neutrale potrebbe rivelarsi noia, al netto

dell’ammirazione per tanta perfezione tecnica, per il pubblico adorante di

Torino diventa inebriante celebrazione, con frangenti fin da sagra paesana

per le urla a volte scomposte ma vieppiù amorevoli che si levano dalle

gradinate. “A prescindere da come andrà la finale, questa già così è stata

una settimana di emozioni e momenti bellissimi”, dice lui convinto - ma

fino a un certo punto: perché figurati se già non sta pensando a come

vincere la finale - allorché i boati gli lasciano diritto di parola e non

solo di sorriso. Quello che una volta latitava, perché faceva fatica a

liberarlo, ma che ormai sta diventando un marchio di fabbrica sinneriano.

E adesso riecco Fritz, nella seconda rivincita della finale all’Us Open

che Jannik concede all’americano, dopo averlo smontato - con il solito 2-0

alla tirolese - martedì scorso conquistandosi in anticipo la

qualificazione a questa semi. Fritz che contro Zverev si è scoperto

fenomeno, ma che contro Sinner: MAH.