Sinner brutale, lo strapotere svelato da Ruud: la faccia dice tutto

Ma ve lo ricordate quello che dicevamo esattamente un anno fa, quando Sinner perdeva la finale di Torino contro un mostruoso Djokovic? Dicevamo, più o meno, così: un giorno, tra qualche anno, Sinner potrà forse diventare numero uno o comunque avvicinarsi a Djokovic. Sì, lo so, sembra passato un decennio da allora, perché tra i superpoteri di Sinner c’è anche la forza di accelerare il tempo, non solo le palline che viaggiano sul campo blu delle Finals come le astronavi a velocità luce di Star Wars. Numero 1 lo è diventato in qualche mese, non in qualche anno e ieri ha dato una dimostrazione di forza talmente brutale che solo il miglior Djokovic era mai riuscito a dare. Infatti, l’immagine che meglio riassume l’incontro, la famosa foto che vale più di un editoriale, non ritrae Jannik, ma la faccia del povero Casper Ruud, il numero sei al mondo (e pure in buona forma), che alla fine del mortificante 6-1 6-2, aveva l’espressione stravolta di chi è andato a sbattere contro un muro. In fondo, proprio Ruud, l’aveva spiegato bene alla vigilia, forse autogufandosi, ma riassumendo in modo poetico il momento di Jannik: «Sinner ha dimenticato come si perde».