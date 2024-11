Desolante e disperante: com’è diventato affrontare Sinner oggi

Così era Armin Hary , olimpionico a Roma 1960 sui metri 100. Il primo uomo a correre in 10” netti. Il razzo tedesco che bruciava le partenze. Così Bob Hayes , detto Bullet Bob mica per caso. Olimpionico a Tokyo 1964 e poi capace di conquistare il Super Bowl 1972 con i Dallas Cowboys. Così era, in uno sport più simile a questo tennis, Mike Tyson . Quello vero, non la controfigura bolsa ridotta a combattere - si fa per dire - e perdere contro tale Paul, youtuber-pugile. Tyson al suono del primo gong tirava una gragnuola di cazzotti e l’avversario si ritrovava al tappeto senza sapere come e perché. Così è Jannik Sinner . La stessa prontezza nello scatto, la medesima potenza dirompente e incontrollabile dai malcapitati. Perché cominciare bene, dicevano i saggi, è metà dell’opera. Perché mettere subito in chiaro la situazione e i rapporti di forza, pone l’avversario al cospetto delle difficoltà, distrae energie, spezza la fiducia. Ci vuole un’estrema capacità di concentrazione sul gong.

La partita con Ruud

Casper Ruud aveva detto che avrebbe dovuto inventarsi qualcosa. Aveva perso due volte quando il n. 1 non era tale (2020 e 2021). Ci ha provato, povero. Ma Jannik ha messo 12 punti contro 3, ha subìto qualcosa soltanto sul lungolinea di dritto, laddove sono arrivati tre dei primi 4 punticini norvegesi. A un certo punto ha giocato un millimetrico lob al volo, che Ruud ha applaudito a capo chino. C’è stato di peggio per Casper. Ognivqualvolta ha avuto un’occasione, Jannik ha giocato un punto clamoroso. Sul 15-40 del 3-1 nel primo set ha ritrovato la prima di servizio per chiudere a rete. Poi Ruud ha regalato un comodo passante su Sinner a rete. Al gioco successivo Jannik, per chiarire ulteriormente, gli ha rifilato un break a zero. Nel secondo set, Ruud non voleva mollare. Avanti 2-1 si è portato 0-30 sul servizio Sinner. Ma niente, il break lo ha fatto Jannik al gioco successivo. Con uno schiaffo che, fosse arrivato dalla mano in volto, avrebbe fatto girare la testa più volte al norvegese. Per fortuna era con la racchetta e c’era una rete di mezzo. Affrontare Sinner deve essere desolante e disperante. Il muro ti rimanda la palla sempre dall’altra parte e più forte. Sinner aggiunge difficoltà. Sullo 0-30 del 4-2 Ruud ha preso campo, ma ha dovuto giocare due smash e volée per chiudere. Non avesse fatto punto, un ritiro per ko tecnico sarebbe stato coprensibile. Siccome però Jannik ha rifatto break, la semifinale meno incerta che mai è finita al gioco succesivo: 6-1 6-2 in 1 ora e 8’ minuti che portano il totale del suo impegno per 8 set a 5 ore e 26 minuti. Se non è un record, poco ci manca. Una dimostrazione di superiorità assoluta, schiacciante.