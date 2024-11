Sinner non ci gira intorno: “Sorpreso anche io, non è assolutamente normale”

"Stagione molto positiva"

Dunque Sinner non si pone il problema di come migliorare nel 2025. Lui ogni giorno insegue il miglioramento: «È stata una stagione molto positiva, ottima. La preparazione sarà fondamentale. Devo vedere cosa giocherò prima di Melbourne. Probabile nessun torneo al fi ne di allungare la preparazione, che è determinante e quando si è giovani come me è ancor più importante » Poi l’ammissione, neppure la volpe aliena pensa che questa settimana sia normale. Non è normale cedere al massimo 4 giochi in un set: «Sono sorpreso anche io, non è assolutamente normale vincere così. Ma ogni giorno è imprevedibile, non si sa cosa possa succedere. Ci saranno ancora tanti giorni in cui andrà storto, non mi sentirò bene, faticherò a trovare soluzioni. Ma qui mi sto esprimendo a un livello molto alto. L’ho preparata bene, sono venuto qui una settimana prima. Ho cercato di arrivare fresco a fi ne stagione. Non prenderò mai nulla per scontato, sono molto contento».