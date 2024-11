Fritz il milionario prova a spaventare Sinner: “Ho fiducia nei miei mezzi”

"Parce que je le vaux bien”. In Italia le belle ragazze dello spot, a turno, ci informano che le loro scelte sono dettate da un sano principio, l’autostima. “Perché io valgo” è lo slogan, nato in Francia ma da tempo in giro per il mondo. L’azienda che l’ha veicolato, la prima su scala mondiale, è da tempo sulla maglietta di Taylor Fritz con un marchio collaterale, anch’esso francese, la Roche-Posay, in un curioso gioco di scambi commerciali fra un tennista che ha fatto suo lo slogan, e che rappresenta anche il futuro dei grandi magazzini che hanno trainato l’azienda francese alla conquista del mercato americano. Primo finalista nel torneo dei campioni a Torino, Fritz il milionario ha mostrato anche nella semifinale di ieri, opposto a Zverev, quanto l’autostima possa influire sul profilo di un tennista da concorso. La sua stagione migliore non nasce da chissà quali migliorie apportate al proprio tennis (il dritto ha comunque fatto passi avanti), quanto dall’accresciuta convinzione di poter recitare un ruolo da protagonista.

Fritz, c'è ancora Sinner

Mi chiedo se sia un gioco utile rovistare fra le t-shirt dei tennisti, alla scoperta di combinazioni in grado di rivelare i loro modi di essere. Ma penso di sì. Jannik Sinner, che di sponsor ne ha il triplo di Taylor Fritz, sembra quasi averne scelto uno per ogni momento delle sue giornate. Dall’attrezzatura per la ginnastica della mattina al caffè per la prima colazione. Dalla banca alla connessione internet per tenersi informato. Dagli spaghetti per l’ora di pranzo alla borsa per lo shopping pomeridiano. Potrei continuare, ma non cambierebbe il quadro di una vita ordinata, che credo sia connaturata al carattere del nostro numero uno. Autostima contro organizzazione, negli scontri sempre più ravvicinati tra Taylor e Jannik, che si sono incrociati agli US Open e di nuovo a Torino, già nel girone eliminatorio. Due sconfitte senza vincere un set, per l’americano. Ma la fiducia in sé è un potente alleato, di quelli che ti spingono a pensare che il futuro prima o poi ti sorriderà. Proprio ciò che al momento non sembra in grado di ipotizzare e nemmeno vagheggiare Sascha Zverev, di nuovo fermatosi a un passo da una finale che lo avrebbe aiutato a cancellare i troppi dubbi che continuano ad assediarlo.