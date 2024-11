“Rublev un pesce fuor d'acqua, sorpreso da Ruud. Sinner sarà un incubo”

I migliori e i peggiori

Parliamo di tennis: da ex grande interprete del gioco di volo, chi è il migliore tra i presenti? E come sta progredendo Sinner nel fondamentale? «Premetto che nei prossimi dieci anni la volé tornerà a essere fondamentale. Non dico che si andrà molto di più a rete, ma sarà una variante chiave, come è tornata la palla corta, come è tornato il servizio slice perché la botta centrale non basta più. Detto questo, per sensibilità Alcaraz e Zverev che è migliorato, sono i più bravi. Sentono proprio la palla. Alcaraz ha istinto. Mi ha sorpreso però Ruud, si è costruito e sa chiudere lo scambio. Rublev è chiaramente il peggiore, un pesce fuor d’acqua. Jannik è nel mezzo, può fare ancora un altro step. A quel punto diventerà davvero un incubo per gli avversari. Soprattutto non avrà più bisogno di spingere al massimo. Da fondo già lo fa, già gioca in sicurezza».