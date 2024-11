Sinner scrive la storia a Torino: che trionfo alle Nitto ATP Finals, Fritz ko!

Secondo set

Sinner 6-4: GAME SET MATCH! Palla corta deliziosa per il 30-15 dopo un durissimo scambio, dritto vincente per il 40-15

Nuovament a 0 Fritz resta aggrappato alla partita Sinner 5-3: L'americano non molla e porta ai vantaggi Jannik che la risolve con servizio-dritto e prima vincente

Fritz, come nel 1° set, gioca un game perfetto dopo aver subito il break e a 0 resta in partita Sinner 4-2: Sul 30-30 rovescio ad uscire di Jannik per il 40-30 e poi altro rovescio ad incrociare per confermare il break.

Fritz forza troppo con il dritto e offre una palla break a Sinner sul 30-40 ma con il servizio l'annulla. Ai vantaggi nuova palla break per Jannik dopo un rovcio vincente con Fritz che sbaglia il dritto anomalo 2-2: Turno tenuta a 30 per Sinner aiutato anche da un banale errore a rete di Fritz sul 30-15

Altro buon turno tenuto a 15 per l'americano 1 -1: Questa volta turno in scioltezza a 0 per Sinner con gli ace che salgono a 12

Primo set: Sinner 6-4 (41')

Sinner 6-4: GAME 1ST SET! Fritz ci prova arrivando a palla break ai vantaggi grazie ad un gran rovescio lungo linea ma Jannik l'annulla con una super prima. Fritz tira in rete il rovescio e al 2° set-point l'italiano non fallisce con il 10° ace

Fritz ci prova arrivando a palla break ai vantaggi grazie ad un gran rovescio lungo linea ma Jannik l'annulla con una super prima. Fritz tira in rete il rovescio e al 2° set-point l'italiano non fallisce con il 10° ace Sinner 5-4: Fritz resta in partita con un game perfetto alla battuta

Break confermato con personalità a 0 da Jannik salito a quota 7 ace Sinner 4-3: BREAK! Durissimo turno di battuta per l'americano che fatica senza l'ausilio della prima di servizio e si trova sotto 15-40. Taylor però annulla la prima con un ottimo contropiede e anche la seconda con un ace, ai vantaggi è battaglia serrata con Sinner che non converte la terza palla brea (errore di rovescio) ma alla quarta, figlia di una grande risposta, ariva la palla corta vincente

Fritz molto aggressivo ma Jannik difende bene negli scambi lunghi e a 15 tiene la battuta Fritz 3-2 : Sinner prova ad impensierire l'americano (0-30) ma Taylor con il servizio sistema il game aiutato anche da un errore di Sinner (40-30).

Nuovo turno immacolato con il servizio a far da padrone Fritz 2-1: Turno di battuta a 0 anche l'americano

Due ace, una prima vincente e game a 0 per Jannik Fritz 1-0: Buon avvio dell'americano che sul 30-30 forza Sinner all'errore e poi un altro errore dell'italiano chiude il game.

Sinner-Fritz: i precedenti

Sinner e Fritz si ritrovano a Torino per la quinta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio l'altoatesino per 4-1 con l'ultimo successo rimediato proprio alla Inalpi Arena di Torino in occasione del 2° match del Gruppo Ilie Nastase con il punteggio di 6-4, 6-4. Per Sinner e Frit si tratta anche della seconda sfida in carriera in una finale dopo quella degli Us Open (6-3, 6-4, 7-5) dove Sinner ha conquistato il secondo Slam stagionale dopo l'Australian Open. Così ai quarti di finale di Indian Wells nel 2023, dove il leader della classifica mondiale si impose in 3 set (6-4, 4-6, 6-4). Il primo match tra i due si disputò invece ai sedicesimi di finale del Masters 1000 californiano, quando il numero 5 al mondo si aggiudicò il turno successivo in 2 set (6-4, 6-3).