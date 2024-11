Binaghi e le Nitto ATP Finals: "Edizione storica grazie all'effetto Sinner"

TORINO - "Siamo molto soddisfatti di queste Nitto ATP Finals. Sentiamo che ogni anno cresce la passione del pubblico italiano, così come cresce la manifestazione sotto tutti i punti di vista". Così, nella conferenza stampa di chiusura del torneo in corso di svolgimento a Torino, dove Sinner, numero uno del ranking mondiale, si giocherà il titolo in finale contro Fritz, si è espresso il presidente della Fitp Angelo Binaghi: "Oggi attendiamo due verdetti, uno in campo e l’altro fuori. In entrambi i casi li affrontiamo con la serenità di chi è consapevole di aver fatto di tutto per vincere queste partite. Vale per Jannik, in campo, e vale anche per noi, fuori dal campo. In entrambi i casi combattiamo contro il resto del mondo, ma siamo consapevoli di aver preparato la proposta migliore che il nostro Paese possa offrire. Non solo noi come Federazione ma anche l'Atp deve essere riconoscente a Torino e non solo per quel primo anno di Covid. Mi meraviglierei molto se non si riuscisse a mettere in pratica questo principio fondamentale. Ma non ho la minima idea di come sarà la configurazione finale, sempre se verranno confermati i 5 anni all'Italia ovviamente".