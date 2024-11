Krawietz e Puetz sorprendono i numeri 1 e trionfano nel doppio alle Nitto ATP Finals

TORINO - Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno vinto il torneo di doppio delle Nitto ATP Finals 2024 di Torino. La coppia tedesca al mondo ha battuto in finale i numeri uno del ranking Marcelo Arevalo e Mate Pavic con il punteggio di 7-6(5), 7-6(6) in un'ora e 40' di gioco. Dopo aver conquistato il secondo titolo dell'anno, Krawietz e Puetz si sono assicurati di concludere la stagione 2024 al numero 4 della classifica del doppio. È la terza volta che Krawietz termina una stagione in una squadra all'interno della Top 5. L'ottava testa di serie ha resistito per tutta la settimana all'Inalpi Arena, diventando la coppia con la classifica più bassa a conquistare il titolo nei 55 anni di storia del torneo.