Sinner Paperon de' Paperoni: in soli 29 giorni ha guadagnato una cifra pazzesca!

Il trionfo di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals di Torino in finale contro lo statunitense Taylor Fritz è totale. Gioia immensa per il campione azzurro che non solo ha conquistato per la prima volta il prestigioso torneo dei Maestri dopo il secondo posto ottenuto nel 2023 (battuto solo da Novak Djokovic ) ma è riuscito a portarsi a casa un assegno ricchissimo. L'edizione di quest'anno delle Finals metteva in palio un montepremi da 15.250.000 milioni di dollari, equivalenti a oltre 14 milioni di euro (14.462.337). Grazie alla quinta vittoria di fila nella manifestazione che si è svolta a Torino (dunque senza nessuna sconfitta) l'atleta di Sesto Pusteria ha ottenuto un premio totale di 4.629.370 di euro (pari a 4.881.500 di dollari) .

Nitto ATP Finals: il montepremi

Il montepremi delle ATP Finals 2024, inoltre, prevedeva degli assegni importanti, non solo per il vincitore. La sola partecipazione a Torino valeva 331mila dollari (a patto che si giochino tutte e tre le partite del girone); ogni singola vittoria nel girone invece valeva 396 mila dollari. Nel dettaglio le cifre per il singolare erano le seguenti: Campione imbattuto: 4.881.500 dollari, Vittoria in finale: 2.237.200 dollari, Vittoria in semifinale: 1.123.400 dollari, Vittoria in una partita del round-robin: 396.500 dollari, Fee di partecipazione (1 match: 165.500 dollari, 2 match: 248.250 dollari, 3 match: 331.000 dollari), Alternate (riserva): 155.000 dollari. Per il torneo di doppio invece, ogni coppia si è portata a casa 134mila dollari per la sola partecipazione, a cui aggiungere 96mila dollari per ogni vittoria nel girone. Per la coppia vincitrice del titolo in doppio, l'assegno massimo, in caso di trionfo con cinque vittorie in cinque partite, era di 959mila dollari.