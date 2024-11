Nitto ATP Finals in Italia fino al 2030: c’è l’annuncio ufficiale di Gaudenzi!

Le Atp Finals restano in Italia altri cinque anni, oltre la scadenza prefissata per il 2025. Lo ha annunciato il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi subito dopo la vittoria di Jannik Sinner nella finale vinta contro Taylor Fritz alla Inalpi Arena di Torino. "Voglio annunciare che le Atp Finals restano in Italia per altri cinque anni, fino al 2030", ha annunciato Gaudenzi.

Le parole di Binaghi

"Abbiamo il giocatore più forte del mondo, un fantastico ragazzo. Siamo campioni del mondo a squadre, in quanto detentori della Coppa Davis, e avremo le Atp Finals in Italia fino al 2030". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, che qualche ora prima aveva tirato le somme di questa edizione: "Questa è stata un'edizione storica. Siamo molto stanchi ma molto soddisfatti perché crescono la passione e la soddisfazione a tutti i livelli, soprattutto del pubblico. Gli spettatori presenti alle partite del torneo, agli allenamenti e alla cerimonia di apertura sono stati 210.275, +77% rispetto al primo anno del Covid. Oggi è prevalentemente un popolo di italiani per l'effetto Sinner: gli stranieri sono passati dal 39% al 20% poiché 33.000 persone non hanno trovato albergo e biglietto per accedere", ha spiegato presentando poi altri numeri come "l'impatto economico che supera il mezzo miliardo di euro, i 3.431 posti di lavoro creati che sviluppano lavoro per quasi 100 milioni di euro e il ritorno economico per lo Stato che ammonta a oltre 84 milioni di euro". Rispetto ad altri eventi sportivi analoghi, le Atp Finals si posizionano sotto a Indian Wells e agli Internazionali d'Italia per impatto economico.