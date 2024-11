Vagnozzi: "Squalifica Sinner? Non ci pensiamo". E Jannik: "Certe notti..."

Vagnozzi: "Sinner non ha fatto niente di male"

"Penso non meriti nessuna squalifica, lui ha fatto tutto quello che doveva fare. Non ha fatto niente di male, non ha fatto nessun errore, non poteva evitare quella cosa. E' una ipotesi che non abbiamo preso in considerazione, finchè abbiamo l'opportunità di giocare ci concentreremo sul prossimo anno. Adesso ci sarà Malaga dove arriverà carico per riportare a casa di nuovo l'insalatiera, poi si fermare un po' per ricaricare le pile per preparare gli Australian Open. Non è stato semplice, se potevamo avremo evitato volentieri questo momento. Il merito va a lui, è lui che va in campo. Noi quello che potevamo fare era cercare di aiutarlo a vivere nel miglior modo possibile questo momento, cercando di parlarne il meno possibile e preparando bene le partite. Questo è stato un po' il nostro aiuto, stargli vicino e ricordargli tutti i giorni che non ha fatto niente di male, non ha niente da rimproverarsi”.