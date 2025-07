"Sinner idolo, Tennis primo sport in Italia. Vogliamo le Finals altri cinque anni a Torino"

"Noi siamo determinati a tenere l'evento altri cinque anni qui a Torino. Lo meritiamo perché abbiamo dimostrato di saperlo fare, e bene. La scelta di stare in Italia non è economica, perché altri concorrenti hanno cifre non paragonabili alle nostre. Ma noi ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato tanto dall'inizio". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo , in occasione della conferenza stampa di presentazione del masterplan delle Atp Finals 2025 in merito al futuro della manifestazione, che l'Italia ospiterà fino al 2030 . "Abbiamo dimostrato di saper gestire bene questi anni, gestiremo alla grande l'edizione 2025 e lo facciamo con gli occhi rivolti ai prossimi cinque anni - ha aggiunto - Ci aspettiamo che tutti lavorino con questo obiettivo".

L'entusiasmo del sindaco Lo Russo

"Ci crediamo, ci abbiamo creduto fin dall'inizio e, lo dico anche al presidente Binaghi, se remiamo tutti nella stessa direzione, sono sicuro che il risultato verrà raggiunto" è quanto affermato da Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, nel corso della presentazione del masterplan della prossima edizione delle Nitto Atp Finals, in scena dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena. La conferenza odierna è in corso nella sede del Grattacielo Intesa Sanpaolo, sempre a Torino. "Le Atp Finals sono state una vittoria della città, di un territorio che dimostra di essere all'altezza e di superare le aspettative, ogni volta che viene chiamato in causa. Speriamo rappresenti anche un buon modello per il Paese", ha aggiunto Lo Russo. Le Atp Finals resteranno in Italia fino al 2030. Nel 2026 e nel 2027 dovrebbero tenersi sempre all'ombra della Mole: da stabilire invece la sede per i tre anni restanti, ovvero per le edizioni dal 2028 al 2030.

'Tennis sport numero uno in Italia': parla Gaudenzi

"I nostri cuori e le nostre menti sono già rivolti verso Torino. Penso che non ci sia momento migliore per l'Italia per avere un evento del genere. Non solo grazie a Jannik Sinner e agli altri giocatori azzurri ma soprattutto grazie all'entusiasmo degli degli appassionati italiani. Mi viene quasi da dire che in Italia, in questo momento, il tennis sia lo sport numero uno". Così Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp, durante un videomessaggio trasmesso in occasione della presentazione del masterplan delle Atp Finals 2025, che si svolge oggi al Grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino. Le Finals 2025 andranno in scena alla Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre. Il presidente dell'Atp ha poi concluso così: “Siamo ansiosi di vedere Alcaraz e Sinner, la rivalità più calda del momento, insieme agli altri campioni. Sarà un evento magnifico, come ogni anno stiamo migliorando l’esperienza, sia per gli appassionati in loco che per l’audience”.