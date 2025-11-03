Binaghi: "Le Finals occasione irripetibile". Poi l'annuncio su Djokovic 

"Le Finals di quest'anno saranno decisive per decidere chi sarà il numero uno del mondo a fine anno. Sarà un'occasione irripetibile per lo sport italiano. Non dimentichiamoci che per il secondo anno di fila abbiamo giocatori qualificati in tutti e quattro i tornei delle Finals . Siamo riusciti a ricavare 700 posti in più per ogni sessione e anche quest'anno batteremo altri record di affluenza". Queste le parole di Angelo Binaghi , presidente della Fitp , nel corso del suo intervento alla puntata n.776 de "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso.

Nitto Atp Finals: ecco le novità sui montepremi dell'edizione 2025

Binaghi su Musetti e Djokovic

"La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato. Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino, Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024", aggiunge Binaghi, che è tornato sulla sfida tra Sonego e Musetti nel Masters 1000 di Parigi: "Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. Nessuno ha mai pensato a un biscotto o a dei favoritismi". Sempre più vicine le Final Eight di Coppa Davis: "Abbiamo uno squadrone anche senza Jannik. Una squadra che merita di vincere la Davis con giocatori che il tennis italiano raramente ha avuto".