Binaghi: "Le Finals occasione irripetibile". Poi l'annuncio su Djokovic 

"Le Finals di quest'anno saranno decisive per decidere chi sarà il numero uno del mondo a fine anno. Sarà un'occasione irripetibile per lo sport italiano. Non dimentichiamoci che per il secondo anno di fila abbiamo giocatori qualificati in tutti e quattro i tornei delle Finals. Siamo riusciti a ricavare 700 posti in più per ogni sessione e anche quest'anno batteremo altri record di affluenza". Queste le parole di Angelo Binaghi, presidente della Fitp, nel corso del suo intervento alla puntata n.776 de "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso.
Nitto Atp Finals: ecco le novità sui montepremi dell'edizione 2025
Binaghi su Musetti e Djokovic
"La qualificazione di Musetti sarebbe un qualcosa di esagerato. Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino, Lorenzo merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024", aggiunge Binaghi, che è tornato sulla sfida tra Sonego e Musetti nel Masters 1000 di Parigi: "Sonego è un grande professionista e si è comportato da tale. Nessuno ha mai pensato a un biscotto o a dei favoritismi". Sempre più vicine le Final Eight di Coppa Davis: "Abbiamo uno squadrone anche senza Jannik. Una squadra che merita di vincere la Davis con giocatori che il tennis italiano raramente ha avuto".