Nascondino Djokovic: può sballare tutti i sorteggi!

Il tennis dei punti che vanno e che vengono, delle calcolatrici sempre pronte a essere estratte dalle fondine, delle corse ad Atene per gli ultimi punti a disposizione, dei conta secondi per servire la prima palla e dei tre minuti per il toilet break, ma sì, quel tennis che ha bisogno di due classifiche per essere certo di chi siano i primi otto, ama mostrare il proprio volto zuzzurellone e pittoresco in altri ambiti della sua stessa organizzazione, purtroppo attigui a quelli in cui è richiesta (ai giocatori) la stretta osservanza delle regole, e tali da rendere talvolta la quadratura finale, come dire, un po’ casuale, sì, insomma, alla “famo tutti un po’ come ce pare”. Ultimo esempio? È girata voce, nei giorni scorsi, che Djokovic avesse superato la fase critica delle proprie elucubrazioni accettando di tornare a Torino per le Finals , dopo il “no, grazie” dell’anno scorso. Presa e messa in pagina, che altro possiamo fare con le notizie, attendere che un tribunale decida che cosa dire? Bene, la notizia pare che non sia vera, e stavolta, rompo gli indugi e dico subito la mia: e se la notizia che pare non sia vera, in realtà fosse vera ma non è ancora giunto il momento di dire che è vera? A questo punto, siamo.

Musetti, la missione Finals

Djokovic e il sorteggio

Djokovic se la prende con chi ha messo in giro la notizia. «Vorrei capire da chi l’hanno saputo che sarò a Torino, visto che non ho ancora deciso. Lo farò sapere quando sarà concluso il torneo di Atene». Al quale partecipa (tante grazie, è suo!) sperando nella finale, sabato, giorno di vigilia delle Finals. Viene il dubbio, lecito, che Nole dica così perché avrebbe preferito essere lui a dare l’annuncio, magari dai microfoni sul campo e dopo aver vinto il suo torneo, il numero 101 della serie (a meno due da Federer). Sarebbe stata una doppia festa per i suoi tifosi di Atene, città dove ha preso la residenza. Oggi a Torino è il giorno del sorteggio. Domanda: che si fa con Djokovic? Lo si inserisce nel tabellone, che altro? Con il numero 4 che gli assegna la classifica Race. A meno che lo stesso Djokovic non chiami gentilmente l’organizzazione in mattinata, e chiarisca le proprie intenzioni. Soprattutto nel caso non abbia intenzione di partecipare. E se invece decidesse di non esserci e di farlo sapere dopo il sorteggio? Tutto da rifare. Shelton salirebbe al numero 4, entrerebbe in tabellone anche il numero 9 e i gironi finirebbero per essere rivoluzionati.

E Musetti attende di sapere

Il Djoker di Finals ne ha vinte sette (l’ultima nel 2023 a Torino). Ha vinto anche 24 Slam, 40 Masters 1000, e per 428 settimane è stato in testa alla classifica. E che gli puoi dire a uno così, se decide di fare di testa sua? Bè, gli si può dire che ci sono dei colleghi che attendono di sapere a che titolo andranno a Torino, se titolari o riserve: Felix Auger Aliassime e Lorenzo Musetti, al momento ottavo e nono nella Race. Il canadese ha preferito fermarsi dopo la finale con Sinner a Parigi per curare i guasti muscolari, l’italiano è ad Atene per rimediare da sé i punti che servono (ma dovrebbe vincere il torneo). I due non aspettano notizie solo da Djokovic, in realtà anche da Zverev, che ha un problema alla stessa caviglia del terribile infortunio subito al Roland Garros 2022. Il tedesco vuole esserci, ma aspetta che siano i medici a dirglielo. Anche Felix e Lore sollevano un piccolo problema, relativo al sorteggio. Verrà inserito in tabellone solo il nome di Aliassime, al momento in vantaggio, o tutti e due? Cambia poco, in effetti. Ma dopo attente riflessioni, qualcuno ha capito che per rendere le Finals più fluide nei propri slanci organizzativi, è meglio che venga decretato uno stop alle rincorse dell’ultimo minuto. Così è stato deciso che dal 2026 il “1000” di Parigi sarà l’ultimo torneo per ottenere punti utili per l’ingresso alle Finals. Giusto. Ma che fine faranno i tornei successivi, Metz e Atene, se non saranno più necessari per strappare un biglietto per le Finals? Verranno diversamente ricollocati nel calendario? Estenuante, no?