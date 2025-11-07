Sinner, la rivalità con Alcaraz e il mantra: “Penso sempre di essere il numero due al mondo”

"Vorrei provare le emozioni dello scorso anno"

Poi Sinner parla delle Finals vinte lo scorso anno: "Ho provato delle grandi emozioni, sollevando il trofeo, e questo è qualcosa che vorrei provare di nuovo, non importa quale sarà il numero 1 di fine anno. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di mostrare un ottimo tennis, come ho fatto negli ultimi mesi, e poi soprattutto nelle ultime settimane, e poi vediamo. Una ricetta per giocare un buon tennis è anche essere il più liberi possibile, ed è quello che sto cercando di fare". Lo ha detto Jannik Sinner alla conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals a Torino. “Uno sbaglia quando pensa di essere numero uno al mondo. Io penso sempre di essere il numero due. I numeri sono quelli però nella mia mente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Sui campi indoor sono veramente forte, lo so e ne sono consapevole, però appena ti rilassi un attimo è un casino. Questo è uno dei tornei più importanti, poi un Grande Slam è sempre un Grande Slam e sta sopra – ha aggiunto – Qui devi partire per forza bene, una sconfitta all'inizio influisce tanto. Io sono contento di essere qui e di giocare davanti al pubblico italiano, provando a finire la stagione nel migliore dei modi. Se ci riesco bene sennò ho avuto una stagione incredibile”.