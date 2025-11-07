Sinner, la rivalità con Alcaraz e il mantra: “Penso sempre di essere il numero due al mondo”

Ha vinto il set di allenamento e alla fine selfie e abbracci. Ma l'allenamento è una cosa e la partita un'altra. Insomma, sono due cose completamente diverse. "Sono contento di essermi allenato oggi con Carlos Alcaraz. Nei test giochi però in modo diverso dalla partita, anche per nascondere alcune cose. Stiamo comunque lavorando bene per farci trovare pronti per l'inizio di queste Finals". Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Jannik Sinner, a proposito della sessione di allenamenti odierna, svolta a Torino assieme al "rivale" spagnolo."Io e Alcaraz? Ognuno fa la sua strada. Sappiamo cosa ci giochiamo qui a Torino. C'è pressione. Fuori dal campo siamo amici, ma in partita ognuno cerca di fare il proprio meglio per battere l'altro. Qui c'è tanta passione per il nostro sport: sono molto felice di essere a Torino. Speriamo di essere due gli italiani in gara nelle Finals: vediamo come va Musetti ad Atene", ha aggiunto il numero uno del mondo.
"Sarebbe bello avere anche Musetti a Torino"
Poi Sinner parla delle Finals e di Musetti: "Qui si respira tanta passione per il tennis e lo sport. Sono felice di essere qua. Spero che Lorenzo (Musetti, ndr) continui a giocare a questo livello e sarebbe bello che ci sia anche lui a Torino. Con Alcaraz c'è grande stima reciproca, nella vita siamo amici, sul campo ognuno fa il suo percorso. Ci stiamo preparando per la prima partita Sono contento di come è andata la stagione". Così Sinner a due giorni dal suo debutto alle Finals. "Sono consapevole di quello che ho fatto, è stato un anno straordinario per me".
"Vorrei provare le emozioni dello scorso anno"
Poi Sinner parla delle Finals vinte lo scorso anno: "Ho provato delle grandi emozioni, sollevando il trofeo, e questo è qualcosa che vorrei provare di nuovo, non importa quale sarà il numero 1 di fine anno. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di mostrare un ottimo tennis, come ho fatto negli ultimi mesi, e poi soprattutto nelle ultime settimane, e poi vediamo. Una ricetta per giocare un buon tennis è anche essere il più liberi possibile, ed è quello che sto cercando di fare". Lo ha detto Jannik Sinner alla conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals a Torino. “Uno sbaglia quando pensa di essere numero uno al mondo. Io penso sempre di essere il numero due. I numeri sono quelli però nella mia mente cerco sempre di motivarmi in altri modi. Sui campi indoor sono veramente forte, lo so e ne sono consapevole, però appena ti rilassi un attimo è un casino. Questo è uno dei tornei più importanti, poi un Grande Slam è sempre un Grande Slam e sta sopra – ha aggiunto – Qui devi partire per forza bene, una sconfitta all'inizio influisce tanto. Io sono contento di essere qui e di giocare davanti al pubblico italiano, provando a finire la stagione nel migliore dei modi. Se ci riesco bene sennò ho avuto una stagione incredibile”.
Alcaraz: "Le persone pensano che io e Jannik..."
“Sono davvero motivato a dare il massimo per giocare il mio miglior tennis, cercando di ottenere qualche vittoria, cercando di qualificarmi per la semifinale - ha invece detto Alcaraz - Penso che fare bene in questo torneo, vincere le partite, contribuisca a farmi concludere l'anno da numero uno. Quindi penso che sarà una settimana davvero importante. Probabilmente le persone possono sorprendersi perché quando pensano alla nostra rivalità immaginano che dobbiamo odiarci a vicenda. E penso che non sia così. Una volta scesi in campo abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo fare del nostro meglio solo per vincere la partita ma dopo siamo persone simili. Abbiamo una rivalità davvero sana e penso sia anche fantastica per lo sport. Io e Jannik abbiamo un buon rapporto, è una bella persona, con belle persone attorno a lui. E' fantastico avere del tempo fuori dal campo per parlare con lui della vita non solo di tennis – ha aggiunto – L'allenamento con lui questa mattina? Gli allenamenti di ogni torneo si organizzano due-tre settimane prima. Quando ero a Parigi pensavo anche agli allenamenti di qui. E quindi, perché no? Ci conosciamo molto bene, sappiamo cosa dobbiamo fare, ma è stato un privilegio allenarmi con lui”.
