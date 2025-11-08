Zverev: "Sinner, su questa superficie non c'è storia. Alcaraz sarebbe d'accordo"

La distanza da Sinner e Alcaraz

Zverev non ha problemi a confessare che Alcaraz e Sinner per ora fanno la differenza su tutti gli altri: "Credo che tutti siano distanti da Jannik e Carlos in questo momento. Non è una percezione, è una verità". Poi sulle sue condizioni: "Quest’anno ho avuto qualche problema fisico praticamente sempre, ho avuto difficoltà dal punto di vista della salute. Però quando sono stato sano e capace di competere, come mi sono sentito nelle ultime settimane a Vienna e Parigi, penso di aver mostrato anche un bel tennis. Quando mi prendo cura del mio corpo e sono al 100% mi sento di poter competere con i migliori giocatori del mondo. Ma la distanza da Jannik e Carlos non è una percezione, è una verità".