Zverev: "Sinner, su questa superficie non c'è storia. Alcaraz sarebbe d'accordo"

Manca sempre meno all'inizio delle Nitto ATP Finals di Torino. Domani alle 14 apriranno le danze Carlos Alcaraz e Alex de Minaur nel match inaugurale dell'edizione 2025. Alle 20:30 invece toccherà ad Alexander Zverev e Ben Shelton. Zverev arriva a questo appuntamento dalla pesante sconfitta con Jannik Sinner in semifinale a Parigi, ma consapevole di poter far bene, per il suo stile di gioco che ben si sposa con la superficie indoor e perché dopo Novak Djokovic, la cui partecipazione è ancora incerta, è il giocatore che ha vinto più volte le Finals (due successi: nel 2018 e 2021). E proprio da questo tema è partita la sua conferenza stampa.
Le sensazioni di Zverev
"È veramente un evento speciale, qui devi giocare il tuo miglior tennis dal primo all'ultimo punto per avere un’occasione. È una delle competizioni a cui, se ti qualifichi, non vedi l’ora di partecipare. Anche quest’anno non vedo l’ora di giocarlo". Così Zverev sul suo gradimento nei confronti delle ATP Finals, torneo che ha vinto non solo nel 2018 ma anche nel 2021, primo anno in cui si è disputato a Torino: "Non c’era molto pubblico, è vero. Ricordo comunque che il 2021 fu un anno fenomenale per me: ho vinto tanti tornei, l’oro olimpico, due Masters. In semifinale qui contro Novak fu una partita di altissimo livello, che sono riuscito a vincere, e in finale con Medvedev mi sono sentito benissimo. È stata una grande settimana, con ottimi ricordi per me", ha detto ricordando il suo trionfo in quell'edizione.
La distanza da Sinner e Alcaraz
Zverev non ha problemi a confessare che Alcaraz e Sinner per ora fanno la differenza su tutti gli altri: "Credo che tutti siano distanti da Jannik e Carlos in questo momento. Non è una percezione, è una verità". Poi sulle sue condizioni: "Quest’anno ho avuto qualche problema fisico praticamente sempre, ho avuto difficoltà dal punto di vista della salute. Però quando sono stato sano e capace di competere, come mi sono sentito nelle ultime settimane a Vienna e Parigi, penso di aver mostrato anche un bel tennis. Quando mi prendo cura del mio corpo e sono al 100% mi sento di poter competere con i migliori giocatori del mondo. Ma la distanza da Jannik e Carlos non è una percezione, è una verità".
Il girone
A proposito dei due fenomeni del tennis mondiale, Zverev avrebbe preferito il girone di Alcaraz: "Ovviamente sono entrambi i migliori del mondo. Ma su questa superficie, indoor e sul veloce – e mi pare i campi siano più veloci rispetto a Parigi – credo che Jannik sia il più forte, penso che anche Carlos sarebbe d’accordo. Naturalmente chiunque può battere chiunque, ma negli ultimi due anni ero nello stesso gruppo di Carlos ed ho vinto entrambe le volte. Non avevo una vera preferenza. Anzi, speravo che entrambi potessero essere nello stesso girone...", ha concluso.
