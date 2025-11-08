Calendario ATP Finals ufficiale: Sinner e Musetti, quando giocano e dove vederli in tv in chiaro

Si è arreso solamente in finale Lorenzo Musetti, che ad Atene era chiamato a conquistare il titolo per tornare avanti nella corsa verso le Finals, compromessa dal ko di Parigi contro Lorenzo Sonego e dal contestuale sorpasso del finalista al 1000 francese Felix Auger-Aliassime. Dopo 3 ore di battaglia contro Novak Djokovic, conclusa con lo score 6-4, 3-6, 5-7, al numero 9 al mondo non era rimasta che la speranza del forfait del serbo. Così, terminata la cerimonia, si è diffusa la notizia che il 24 volte Slam non scenderà in campo alla Inalpi Arena a causa di un infortunio alla spalla, consentendo così al carrarino di essere ripescato come prima riserva della Race. Musetti subentrerà dunque a Nole nel gruppo Connors, con l'Italtennis che per la prima volta nella storia vede due connazionali ai gironi delle Finals - dove oltretutto il numero 1 Atp punterà a difesa del titolo e della leadership mondiale - . Un traguardo che era stato sfiorato nel 2021, quando l'altoatesino subentrò a Matteo Berrettini dopo il ritiro del Martello al primo set del match d'esordio contro Alexander Zverev. In campo a Torino anche il tandem azzurro Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dalla sua istituzione 1970, quando il torneo era chiamato Masters Grand Prix, sono 6 italiani che vi hanno preso parte considerati singolare e doppio. Questi i gironi: