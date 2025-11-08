Calendario ATP Finals ufficiale: Sinner e Musetti, quando giocano e dove vederli in tv in chiaro

Si è arreso solamente in finale Lorenzo Musetti, che ad Atene era chiamato a conquistare il titolo per tornare avanti nella corsa verso le Finals, compromessa dal ko di Parigi contro Lorenzo Sonego e dal contestuale sorpasso del finalista al 1000 francese Felix Auger-Aliassime. Dopo 3 ore di battaglia contro Novak Djokovic, conclusa con lo score 6-4, 3-6, 5-7, al numero 9 al mondo non era rimasta che la speranza del forfait del serbo. Così, terminata la cerimonia, si è diffusa la notizia che il 24 volte Slam non scenderà in campo alla Inalpi Arena a causa di un infortunio alla spalla, consentendo così al carrarino di essere ripescato come prima riserva della Race. Musetti subentrerà dunque a Nole nel gruppo Connors, con l'Italtennis che per la prima volta nella storia vede due connazionali ai gironi delle Finals - dove oltretutto il numero 1 Atp punterà a difesa del titolo e della leadership mondiale - . Un traguardo che era stato sfiorato nel 2021, quando l'altoatesino subentrò a Matteo Berrettini dopo il ritiro del Martello al primo set del match d'esordio contro Alexander Zverev. In campo a Torino anche il tandem azzurro Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dalla sua istituzione 1970, quando il torneo era chiamato Masters Grand Prix, sono 6 italiani che vi hanno preso parte considerati singolare e doppio. Questi i gironi:
- Borg: Sinner, Zverev, Shelton, Auger-Aliassime.
- Connors: Alcaraz, Fritz, De Minaur, Musetti.
Finals 2025: il calendario di Sinner e Musetti
Definiti i migliori 8 al mondo, le Finals si preparano ad alzare il sipario il 9 novembre con finale in programma domenica 16. Subentrato nel gruppo Connors al posto di Djokovic - che nel proprio curriculum leggendario vanta anche il primato di 7 trionfi - Musetti esordirà lunedì 10 contro il finalista della precedente edizione e numero 6 Atp Taylor Fritz: 3-2 il bilancio dei precedenti a favore del carrarino. Seguono il giorno successivo le sfide contro Alex de Minaur e Carlos Alcaraz. Quanto al campione in carica, ad attenderlo al debutto ci sarà Auger-Aliassime, già affrontato e sconfitto a La Defense Arena. Appuntamento lunedì 10, con l'altoatesino in vantaggio per 3-2 nei precedenti. Martedì 11 ritroverà invece Ben Shelton e Zverev. Questo il programma completo:
Domenica 9
- 11:30 Doppio round robin
- 14:00 Singolare round robin
- 18:00 Doppio round robin
- 20:30 Singolare round robin
Lunedì 10
- 11:30 Doppio round robin
- 14:00 Singolare round robin
- 18:00 Doppio round robin
- 20:30 Singolare round robin
Martedì 11
- 11:30 Doppio round robin
- 14:00 Singolare round robin
- 18:00 Doppio round robin
- 20:30 Singolare round robin
Mercoledì 12
- 11:30 Doppio round robin
- 14:00 Singolare round robin
- 18:00 Doppio round robin
- 20:30 Singolare round robin
Giovedì 13
- 11:30 Doppio round robin
- 14:00 Singolare round robin
- 18:00 Doppio round robin
- 20:30 Singolare round robin
Venerdì 14
- 11:30 Doppio round robin
- 14:00 Singolare round robin
- 18:00 Doppio round robin
- 20:30 Singolare round robin
Sabato 15
- 12:00 Semifinale doppio
- 14:30 Semifinale singolare
- 18:00 Semifinale doppio
- 20:30 Semifinale singolare
Domenica 16
- 15:00 Finale doppio
- 18:00 Finale singolare
Finals 2025: diretta e dove vederla
Le Nitto Atp Finals 2025 alzeranno il sipario domenica 9 novembre. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Now e SkyGo. Un incontro giornaliero sarà invece trasmesso in chiaro su Rai 2 e RaiPlay.