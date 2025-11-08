Tuttosport.com
Calendario ATP Finals ufficiale: Sinner e Musetti, quando giocano e dove vederli in tv in chiaro

A Torino edizione incredibile, due azzurri nel tabellone grazie alla rinuncia di Djokovic. Tutto quello che c'è da sapere
5 min

Si è arreso solamente in finale Lorenzo Musetti, che ad Atene era chiamato a conquistare il titolo per tornare avanti nella corsa verso le Finals, compromessa dal ko di Parigi contro Lorenzo Sonego e dal contestuale sorpasso del finalista al 1000 francese Felix Auger-Aliassime. Dopo 3 ore di battaglia contro Novak Djokovic, conclusa con lo score 6-4, 3-6, 5-7, al numero 9 al mondo non era rimasta che la speranza del forfait del serbo. Così, terminata la cerimonia, si è diffusa la notizia che il 24 volte Slam non scenderà in campo alla Inalpi Arena a causa di un infortunio alla spalla, consentendo così al carrarino di essere ripescato come prima riserva della Race. Musetti subentrerà dunque a Nole nel gruppo Connors, con l'Italtennis che per la prima volta nella storia vede due connazionali ai gironi delle Finals - dove oltretutto il numero 1 Atp punterà a difesa del titolo e della leadership mondiale - . Un traguardo che era stato sfiorato nel 2021, quando l'altoatesino subentrò a Matteo Berrettini dopo il ritiro del Martello al primo set del match d'esordio contro Alexander Zverev. In campo a Torino anche il tandem azzurro Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dalla sua istituzione 1970, quando il torneo era chiamato Masters Grand Prix, sono 6 italiani che vi hanno preso parte considerati singolare e doppio. Questi i gironi:

  • Borg: Sinner, Zverev, Shelton, Auger-Aliassime.
  • Connors: Alcaraz, Fritz, De Minaur, Musetti.

Finals 2025: il calendario di Sinner e Musetti

Definiti i migliori 8 al mondo, le Finals si preparano ad alzare il sipario il 9 novembre con finale in programma domenica 16. Subentrato nel gruppo Connors al posto di Djokovic - che nel proprio curriculum leggendario vanta anche il primato di 7 trionfi - Musetti esordirà lunedì 10 contro il finalista della precedente edizione e numero 6 Atp Taylor Fritz: 3-2 il bilancio dei precedenti a favore del carrarino. Seguono il giorno successivo le sfide contro Alex de Minaur e Carlos Alcaraz. Quanto al campione in carica, ad attenderlo al debutto ci sarà Auger-Aliassime, già affrontato e sconfitto a La Defense Arena. Appuntamento lunedì 10, con l'altoatesino in vantaggio per 3-2 nei precedenti. Martedì 11 ritroverà invece Ben Shelton e Zverev. Questo il programma completo:

Domenica 9

  • 11:30 Doppio round robin
  • 14:00 Singolare round robin
  • 18:00 Doppio round robin
  • 20:30 Singolare round robin

Lunedì 10

  • 11:30 Doppio round robin
  • 14:00 Singolare round robin
  • 18:00 Doppio round robin
  • 20:30 Singolare round robin

Martedì 11

  • 11:30 Doppio round robin
  • 14:00 Singolare round robin
  • 18:00 Doppio round robin
  • 20:30 Singolare round robin

Mercoledì 12

  • 11:30 Doppio round robin
  • 14:00 Singolare round robin
  • 18:00 Doppio round robin
  • 20:30 Singolare round robin

Giovedì 13

  • 11:30 Doppio round robin
  • 14:00 Singolare round robin
  • 18:00 Doppio round robin
  • 20:30 Singolare round robin

Venerdì 14

  • 11:30 Doppio round robin
  • 14:00 Singolare round robin
  • 18:00 Doppio round robin
  • 20:30 Singolare round robin

Sabato 15

  • 12:00 Semifinale doppio
  • 14:30 Semifinale singolare
  • 18:00 Semifinale doppio
  • 20:30 Semifinale singolare

Domenica 16

  • 15:00 Finale doppio
  • 18:00 Finale singolare

Finals 2025: diretta e dove vederla

Le Nitto Atp Finals 2025 alzeranno il sipario domenica 9 novembre. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Now e SkyGo. Un incontro giornaliero sarà invece trasmesso in chiaro su Rai 2 e RaiPlay.

 

