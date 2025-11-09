Sinner e Cahill insieme anche nel 2026: Jannik scatta col vantaggio Darren

TORINO - Sinner ha già vinto. Non le Atp Finals , ovviamente, che lo vedranno debuttare domani sera contro Auger Aliassime, battuto nella finale di inizio novembre a Parigi, ma la sua “sfida” personale con Darren Cahill . Non solo suo super coach, molto di più come ha ripetutamente ribadito il campione italiano. Una sorta di guida, di mentore, di luminare in grado di guidarlo verso la saggezza per gestire non solo gli aspetti tecnici del tennis che non è solo saper colpire la pallina nel momento giusto ma essere in grado di farlo con la mente più lucida possibile, mettendosi alle spalle paure e pressioni. Proprio ieri mattina è stata annunciata una conferenza stampa lampo per metà pomeriggio con Vagnozzi e Cahill. E così quello che pareva logico per via di quella chiamata improvvisa e repentina, è diventato realtà.

Sinner ha vinto la sua battaglia

Sinner ha vinto la sua battaglia: Cahill, che a 60 anni aveva manifestato la volontà di fermare la sua vita da trottola e quindi passare più tempo con i propri affetti - «lo potrei capire, è in questo mondo da più di 40 anni» - ricordava l’altro giorno Jannik, ha deciso di allungare la sua collaborazione sino al 2026: «Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Se vuole che resti, per lui ci sarò. È un ragazzo incredibile con cui lavorare. Voglio che faccia quello che crede sia il meglio per lui. Potrebbe anche fargli bene sentire una voce nuova, ma se lui ritiene che la cosa migliore sia continuare con me, allora continueremo. Prima di Wimbledon, abbiamo detto che se avesse vinto la finale del singolare, avrebbe potuto scegliere lui cosa avrei fatto nel 2026. Alla fine dell’anno parleremo, voglio che faccia ciò che è meglio per lui. Se ritiene che sia arrivato il momento del cambiamento, lo aiuterò a trovare la persona giusta per proseguire. Sarebbe giusto ruotare di tanto in tanto, ma se lui non è ancora pronto a farlo, non c’è problema».

Jannik vuole soltanto Cahill

E l’altoatesino lo ha fatto sapere anche a tutte le pietre delle sue montagne che vuole soltanto Cahill. Dunque non poteva partire sotto una stella migliore questa edizione 2025 delle Atp Finals per il nostro asso. Che ieri ha svolto un altro allenamento alla Inalpi Arena chiudendolo con alcuni scambi che vedevano impegnati dall’altra parte del campo Cahill e Vagnozzi. L’australiano si è divertito esaltando il pubblico sugli spalti con un paio di “disperazioni” gettandosi a terra per colpi sbagliati contro il n.1 al mondo: poi palline-ricordo in tribuna non per tutti ma almeno una decina il gadget da custodire e portarsi a casa se lo sono messo in testa. Un clima allegro che ci fa capire che aria pulita stia respirando Jannik. Sul suo momento di forma, Vagnozzi, non ha dubbi: «Vive un ottima condizione fisica e non solo. Soprattutto negli ultimi due mesi i piccoli accorgimenti su cui abbiamo lavorato sono diventati più efficai durante le partite: più incisivo sotto rete, il tipo di servizio che cambia con più facilità, i rovesci tagliati più frequenti. Sono contento per come arriva a questo appuntamento torinese».