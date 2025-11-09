Alcaraz, l'esordio alle ATP Finals è positivo: battuto De Minaur

Sono iniziate ufficialmente le ATP Finals a Torino, ed il match inaugurale è quello che si è appena concluso tra Carlos Alcaraz ed il tennista australiano Alex De Minaur. Il numero due al mondo è nel Gruppo A del torneo con lo statunitense Taylor Fritz e l'azzurro Lorenzo Musetti, reduce dalla sconfitta ad Atene contro Novak Djokovic, colui che gli ha 'ceduto' il posto alle Finals di Torino. Oltre ai due appena citati, c'è anche De Minaur, contro cui ha giocato e vinto per due set a zero quest'oggi Alcaraz. Prima vittoria, dunque, per il numero due nel ranking ATP, che lo porta momentaneamente al primo posto in classifica in attesa dell'incontro tra Musetti e Fritz, in programma domani pomeriggio.
Alcaraz parte bene: De Minaur ko
Il match tra lo spagnolo e l'australiano si è concluso a favore del primo, con Alcaraz autore di un'ottima prestazione nell'incontro durato un'ora e quaranta minuti. Il primo set inizia con il dominio di 'Carlitos', che riesce agevolmente a portarsi sul punteggio di quattro game ad uno, facendo presagire una facile vittoria, ma così non è stato. La risposta di De Minaur, infatti, non si è fatta attendere, il quale ha ripreso in mano il match portandosi sul 4-4. L'equilibrio è durato fino alla fine del primo set, con i due che hanno battagliato fino al tie-break fino alla vittoria di Alcaraz. Diverso l'epilogo del secondo set, con il tennista spagnolo che ha messo in campo tutte le sue qualità conquistando agevolmente set - col punteggio di 6-2 - e partita. Esulta dunque Alcaraz, che guarderà la sfida tra Fritz e Musetti con la prima vittoria in tasca.