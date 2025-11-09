Alcaraz, l'esordio alle ATP Finals è positivo: battuto De Minaur

Sono iniziate ufficialmente le ATP Finals a Torino, ed il match inaugurale è quello che si è appena concluso tra Carlos Alcaraz ed il tennista australiano Alex De Minaur . Il numero due al mondo è nel Gruppo A del torneo con lo statunitense Taylor Fritz e l'azzurro Lorenzo Musetti , reduce dalla sconfitta ad Atene contro Novak Djokovic , colui che gli ha 'ceduto' il posto alle Finals di Torino. Oltre ai due appena citati, c'è anche De Minaur, contro cui ha giocato e vinto per due set a zero quest'oggi Alcaraz. Prima vittoria, dunque, per il numero due nel ranking ATP , che lo porta momentaneamente al primo posto in classifica in attesa dell'incontro tra Musetti e Fritz, in programma domani pomeriggio.

Alcaraz parte bene: De Minaur ko

Il match tra lo spagnolo e l'australiano si è concluso a favore del primo, con Alcaraz autore di un'ottima prestazione nell'incontro durato un'ora e quaranta minuti. Il primo set inizia con il dominio di 'Carlitos', che riesce agevolmente a portarsi sul punteggio di quattro game ad uno, facendo presagire una facile vittoria, ma così non è stato. La risposta di De Minaur, infatti, non si è fatta attendere, il quale ha ripreso in mano il match portandosi sul 4-4. L'equilibrio è durato fino alla fine del primo set, con i due che hanno battagliato fino al tie-break fino alla vittoria di Alcaraz. Diverso l'epilogo del secondo set, con il tennista spagnolo che ha messo in campo tutte le sue qualità conquistando agevolmente set - col punteggio di 6-2 - e partita. Esulta dunque Alcaraz, che guarderà la sfida tra Fritz e Musetti con la prima vittoria in tasca.