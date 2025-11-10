Musetti-De Minaur, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

Dopo la sconfitta rimediata all'esordio alle Atp Finals contro Taylor Fritz, Lorenzo Musetti torna subito in campo per affrontare Alex De Minaur nella seconda giornata del gruppo 'Jimmy Connors'. Il programma di martedì prevede anche la sfida del doppio azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che aprirà il programma (ore 11.30), contro la coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos. In campo anche il numero uno spagnolo Carlos Alcaraz: non prima delle 14 affronterà infatti l'americano Taylor Fritz. "L'entusiasmo di stare qua è qualcosa veramente che ho sentito, specialmente dal pubblico. L'ingresso in campo è stato veramente emozionante. Devo dire forse uno dei più belli della mia carriera. E' ovvio che mi sarebbe piaciuto esordire con una vittoria, ma la cosa bella di questo torneo è che comunque si può sempre passare il girone. Abbiamo visto tantissime volte giocatori che hanno iniziato male e sembravano spacciati, che poi hanno addirittura vinto il torneo. Questo mi dà la forza per cercare una reazione anche di carattere" ha detto Musetti in conferenza stampa.