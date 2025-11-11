Tuttosport.com
Alle Nitto Atp Finals trionfa l'amore: la proposta di matrimonio in diretta tv emoziona

Curioso fuori programma sugli spalti durante il match tra Alcaraz e Fritz: tutti i dettagli
1 min
Alle Nitto Atp Finals trionfa l'amore: la proposta di matrimonio in diretta tv emoziona© Redazione

TORINO - Fuori programma romantico alle Nitto Atp Finals di Torino, teatro di una proposta di matrimonio. La fatidica domanda è stata posta durante una pausa della partita fra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, immortalata dalle telecamere e trasmessa sul maxi-schermo che sovrasta il campo ed è utilizzato come tabellone dei punti.

"She said yes"

"She said yes", con l'emoji dell'anello di fidanzamento, il commento al video postato sui canali social del torneo e della Federazione. Secondo il più classico dei rituali, il giovane dopo aver mostrato l'anello alla ragazza, le si è inginocchiato di fronte suscitando la sua reazione di stupore e gioia. Dopo un abbraccio e un bacio il futuro sposo le ha infilato l'anello incassando l'agognato si. Il tutto fra l'entusiasmo degli altri spettatori, rituffatisi poi sulla .

