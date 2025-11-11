Alcaraz dopo la vittoria su Fritz: "Difficile non pensare al numero uno del ranking"

Alcaraz tira un sospiro di sollievo, batte Fritz di rimonta e allontana gli assalti di Sinner. Lo spagnolo, forte del secondo successo su due partite, ha avuto la meglio su Fritz sconfitto al terzo set e ha guadagnato punti importanti utili alla classifica nel girone e alla sfida a distanza con Sinner. "Vittoria che mi avvicina al numero uno del mondo a fine anno? All'inizio cerco di non pensarci, ma è davvero difficile non pensare al numero uno del mondo. A inizio match un po' ci ho pensato, poi durante la partita c'erano tante cose a cui pensare. E quel pensiero lì è sparito, ho pensato solo a trovare un modo per recuperare e vincere la partita". Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo il successo ottenuto in rimonta contro Taylor Fritz alle Atp Finals di Torino. "E' stata una partita davvero davvero difficile, impegnativa fisicamente e molto combattuto - ha aggiunto lo spagnolo - Sono davvero orgoglioso e felice di aver mostrato un tennis davvero buono quando contava. E' un successo davvero importantissimo per me, un passo importante verso la qualificazione alla semifinale".