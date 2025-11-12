De Minaur dopo il ko con Musetti: "Queste partite non posso perderle. Non so quante altre volte...

Alex de Minaur non ha nascosto il proprio sconforto dopo la dura sconfitta subita martedì sera alle Nitto ATP Finals contro Lorenzo Musetti . L’australiano, avanti 5-4 nel terzo set e a un passo dalla vittoria, ha finito per arrendersi con il punteggio di 5-7, 6-3, 5-7, scivolando sullo 0-2 nel Gruppo Jimmy Connors. Una battuta d’arresto che pesa, non solo in termini di classifica, ma soprattutto sul piano mentale. Il tennista ha mostrato un’evidente amarezza in conferenza stampa, ammettendo la difficoltà di accettare una sconfitta maturata con la partita “sulla sua racchetta”. “Se voglio davvero essere serio nel fare il passo successivo nella mia carriera, partite come questa non posso perderle. Semplicemente non posso”, ha detto con voce ferma ma scossa. Un sentimento di frustrazione che si ripete: anche a Parigi, contro Alexander Bublik , e a Pechino contro Jannik Sinner , De Minaur aveva perso incontri lottati fino all’ultimo.

Un 2025 di alti e bassi: il peso dei finali persi

Nonostante i numeri parlino di una stagione straordinaria - con 55 vittorie, il miglior bottino in carriera - De Minaur sente che qualcosa non va. L’Infosys ATP Win/Loss Index evidenzia infatti come l’australiano abbia perso otto volte il set decisivo nel corso del 2025, un dato che spiega la sua crescente frustrazione. “Mi sembra di averne perse tante così quest’anno. Più di tutto, sta arrivando a un punto in cui mentalmente mi sta distruggendo”, ha confessato con onestà disarmante. La sconfitta di Torino è solo l’ultimo capitolo di una serie di partite sfuggite di mano nel momento cruciale. Anche la semifinale di Montecarlo, persa proprio contro Musetti, pesa nella memoria. “Devo semplicemente vincere queste partite. È una cosa che, se non la sistemo, finirà per divorarmi dentro”, ha aggiunto. Il suo linguaggio, diretto e privo di alibi, restituisce il ritratto di un atleta lucido ma ferito, determinato a cambiare rotta prima che la frustrazione si trasformi in un macigno.

De Minaur: “La partita era sulla mia racchetta”

Quando gli è stato chiesto se avrebbe vinto la partita davanti al pubblico di casa, De Minaur ha risposto senza esitazioni: “La partita era sulla mia racchetta. Non è stata colpa del pubblico, è stata colpa mia”. Un’ammissione che conferma il suo desiderio di assumersi ogni responsabilità, evitando alibi. Ma dietro quella freddezza apparente si nasconde una stanchezza mentale profonda. “Dovrò parlare con il mio team e cercare di risolvere questi problemi, perché queste situazioni non possono continuare a verificarsi”, ha spiegato, lasciando trapelare un senso di urgenza. La prossima sfida contro Taylor Fritz, in programma giovedì, sarà più di un match: rappresenterà un test di maturità.