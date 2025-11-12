Musetti e la sfida con Alcaraz, Lorenzo vola in semifinale alle Finals se...: calcoli e combinazioni

Sono stati pubblicati gli orari di giovedì 13 novembre, giorno in cui si chiuderà il Round Robin delle Nitto Atp Finals per quanto riguarda il gruppo Connors . Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz nel match decisivo per le sorti del girone alle 20.30 di domani : in palio c'è la qualificazione alle semifinali e, per lo spagnolo, anche il posto di numero uno del mondo al termine della stagione 2025. L'altro incontro valido per l'ultima giornata del girone, tra lo statunitense Taylor Fritz e l'australiano Alex De Minaur , è previsto invece nel pomeriggio di domani, alle ore 14.

Musetti ancora in corsa

La vittoria al cardiopalma contro de Minaur dà morale ma soprattutto rimette in corsa Musetti. Per un posto in semifinale dovrà sconfiggere Alcaraz, anzi, potrebbe addirittura non bastare, perché se dall'altra parte Fritz batterà de Minaur si ritroveranno in tre a pari punti e andranno calcolati i game e i set vinti, poiché passano solo i primi due. Questo in caso di successo in tre set da parte del carrarino: vincendo in due set invece sarebbe aritmeticamente qualificato a prescindere dal risultato di Fritz. L'azzurro può anche vincere in tre set, ma deve sperare che de Minaur si imponga su Fritz.

La situazione di Alcaraz

Alcaraz è l'unico del gruppo a punteggio pieno, eppure non è ancora sicuro del passaggio del turno. Con Fritz infatti ha perso un set, per cui domani contro Musetti non potrà permettersi cali di tensione. Lo spagnolo sarà in semifinale se vincerà contro l'azzurro (da primo del girone), ma anche in caso di sconfitta in tre set (ipotesi, quest'ultima, che lo farebbe però scivolare al secondo posto): in sintesi gli basta vincere un set. Se invece Alcaraz dovesse perdere in due set, passerebbe solo in caso di successo di de Minaur contro Fritz. In generale, Alcaraz e Musetti scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell'altra partita, che è in programma qualche ora prima.