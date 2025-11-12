Sinner da applausi: "Cerchiamo di andare il più lontano possibile. Io e Musetti lo meritiamo"

"È stata una partita molto difficile. Ho servito molto bene nei punti importanti e ho avuto palle break in entrambi i set". Così Jannik Sinner - subito interrotto dai cori dell'incontenibile pubblico di Torino - commenta il successo contro Alexander Zverev nel match valido per la seconda giornata del Round Robin delle Finals 2025. Alla Inalpi Arena di Torino - dove i numeri 2 e 3 al mondo si sono ritrovati per la 10ª volta in carriera - il campione in carica si è imposto con lo score di 6-4, 6-3. Un punteggio che segue l'esordio vincente contro Felix Auger-Aliassime e che vale il ritorno alla semifinale del torneo. Prima però, l'ultimo appuntamento del gruppo Bjorn Borg con Ben Shelton , a sua volta uscito sconfitto dall'incontro fra i primi due perdenti del girone: appuntamento venerdì 14 novembre. Nel mentre, l'altro azzurro in gara a Torino Lorenzo Musetti tiene viva la speranza del 4 volte campione Slam di tornare in vetta al ranking mondiale, qualora sulla scia di quanto dimostrato contro Alex de Minaur riuscisse a sconfiggere il numero 1 Atp Carlos Alcaraz .

Sinner: "Non al livello di Musetti"

"Io e Sascha ci conosciamo molto bene. Oggi perciò abbiamo cambiato tattica. Lui ha fatto un’ottima gara da fondo campo. Mi è bastato fortunatamente un break sia nel primo che nel escono set. Non ci sono stati tanti scambi. Non è stato il livello di Lorenzo di ieri sera. È stata una partita incredible - ha aggiunto venendo nuovamente interrotto dall'ovazione della Inalpi Arena - . Sono molto contento e vedremo come va. C’è molto lavoro dietro. Nel nostro sport è importante il livello di sicurezza e dipende anche da come arrivi in questo momento. Nell’ultimo periodo ho giocato tante partite e mi sono sentito meglio nei punti importanti. Cerchaimo di andare il più lontano possibile e di giocare tatticamente nel modo giusto ed essere quasi perfetto contro tutti. Sono molto contento, vedremo ora come andrà".

Sinner: "Io n.1? Il mio l'ho fatto"

"Oggi ho servito molto bene punti nei punti importanti e questo mi ha dato la sicurezza per continuare. Sascha ha servito molto bene. E se lui ti brekka presto nel set poi è più difficile recuperare. Sono stato attento all’inizio anche se in ero in difficoltà. Ho servito meglio nel secondo set e mi sono sentito meglio ma è stata una partita difficile. Musetti e la possibilità di tornare numero 1? Questa stagione il mio l’ho fatto. Ho fatto una stagione incredibile anche per numero di tornei giocati. Se ce la fai lui se lo merita e se ce la faccio io me lo merito. Sono contento di avere passato il girone e di essere in semifinale e di avere finito così la stagione. Lorenzo ha fatto una grande partita ieri e speriamo sia bella da guardare anche la prossima".